Le député Han Dong veut poursuivre Global et Corus

Visé par des allégations sur l’ingérence chinoise au Canada, le député indépendant Han Dong a entrepris des procédures juridiques contre le réseau Global et son propriétaire, Corus Entertainement.

Dans un communiqué publié lundi, l’ancien député libéral a dit qu’il avait retenu les services d’un avocat pour entamer des démarches « dans toute la mesure du possible ».

Il a assuré qu’il « n’avait rien à cacher », ajoutant que la « vérité finira par sortir ».

La semaine dernière, le réseau Global a révélé, sous la foi de sources anonymes de sécurité, que M. Dong aurait conseillé en privé à un haut diplomate chinois de retarder la libération de Michael Kovrig et Michael Spavor.

Les deux Michael ont passé plus de 1000 jours derrière les barreaux en Chine avant d’être libérés en 2021.

Han Dong, qui a parlé « d’allégations complètement fausses », s’est retiré du caucus libéral après la publication de ces informations.

Dans son communiqué, M. Dong rappelle qu’il a voté en faveur de l’ouverture d’une enquête publique et indépendante sur les allégations d’ingérence étrangère, la semaine dernière.

Il a poursuivi en disant qu’il était disposé à rencontrer le rapporteur spécial, David Johnston, et à lui fournir toute l’information dont il aurait besoin.

« Je peux me regarder dans un miroir et savoir, avec une certitude absolue, que j’ai la vérité de mon côté. Ceux qui font de fausses accusations anonymement et leurs facilitateurs ne peuvent pas en dire autant », a-t-il conclu.