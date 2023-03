Roda Muse est la prochaine sous-ministre aux Affaires francophones de l’Ontario

Roda Muse, actuelle secrétaire générale de la Commission canadienne pour l’UNESCO, sera la prochaine sous-ministre aux Affaires francophones de l’Ontario. Elle entrera en poste le 1er mai en remplacement de Marie-Lison Fougère, une Québécoise de naissance qui a annoncé sa retraite de la fonction publique ontarienne au mois de janvier.

La nouvelle a été annoncée le 23 mars par la secrétaire du Conseil des ministres, Michelle E. DiEmanuele. « Roda est une leader chevronnée qui a fait accroître la diversité culturelle et fait la promotion des opportunités économiques auprès des jeunes francophones racialisés », a écrit la secrétaire dans un mémo interne dont Le Devoir a obtenu copie.

Native du Djibouti, Roda Muse a une feuille de route impressionnante dans la communauté franco-ontarienne. Elle a notamment été en charge du développement économique des communautés de langue officielle en situation minoritaire au ministère de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada. Elle a aussi été conseillère scolaire et vice-présidente du Conseil des écoles publiques de langue française de l’est de l’Ontario.

Roda Muse ne gérera pas le portfolio des Perspectives sociales et économiques pour les femmes comme le faisait Marie-Lison Fougère. Entre le 1er avril et le 30 avril, le poste de sous-ministre aux Affaires francophones sera occupé sur une base intérimaire par Alexandra Sutton, actuellement sous-ministre aux Affaires intergouvernementales. Cette dernière a étudié à l’Université de Lyon et est bilingue.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.