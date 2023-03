«Le pire scénario imaginable» pour les demandeurs d’asile

Le durcissement de la frontière entre le Canada et les États-Unis inquiète plusieurs organismes de terrain. Ces observateurs de longue date craignent que les nouvelles dispositions poussent les demandeurs d’asile à passer par des endroits plus dangereux et à devoir recourir à des passeurs professionnels. L’annonce pourrait aussi accélérer les arrivées à la frontière dès les prochains jours, selon eux.

Même si plusieurs détails restent encore inconnus, des sources ont confirmé jeudi que toute la frontière aurait maintenant le même statut que les points d’entrée officiels. Ce changement signifie que le Canada pourra renvoyer vers les États-Unis une personne qui tenterait de traverser par une voie irrégulière, comme le chemin Roxham.

« On est très inquiets parce que c’est le pire scénario imaginable », se désole Stephan Reichhold, directeur de la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI). « Si ça se confirme, on croit que le mouvement de migrations irrégulières va s’intensifier sur toute la frontière, comme on a vu ailleurs au Mexique ou en Europe par exemple », poursuit-il.

« J’ai peur de voir comment ça va s’appliquer. Le chemin Roxham fermé, tous les autres chemins ailleurs vont s’ouvrir », affirme quant à lui Frantz André, membre du Comité d’action des personnes sans statut (CAPSS).

Les demandeurs d’asile pourraient décider de passer par des endroits moins surveillés ou plus reculés, donc potentiellement plus risqués. La géographie entre les deux pays voisins est parsemée de grandes étendues d’eau, de montagnes, de forêts ou de plaines glaciales en hiver. « Ça va faire exploser l’industrie des passeurs professionnels, qui savent qu’ils peuvent demander très cher », avance M. Reichhold.

Jusqu’à maintenant, le parcours migratoire jusqu’au chemin Roxham ne se faisait pas dans la clandestinité, les demandeurs d’asile empruntant des autobus, ou des taxis en plein jour.

M. André voit également ces nouvelles mesures comme une entorse au principe fondamental de non-refoulement de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés : « Quel est le message qu’on envoie ? On bafoue notre signature », analyse-t-il. Puis il lâche, déçu : « Je ne pensais pas qu’on en arriverait là au Canada. »

C’est aussi la manière d’appliquer ces nouvelles restrictions qui préoccupe les organismes d’accueil de demandeurs d’asile. Selon nos sources, le Canada s’engage à accueillir par une voie régulière 15 000 personnes de plus, mais personne n’a pu encore décrire le mécanisme. Y aura-t-il des pays d’origine sélectionnés ? Ce tri se fera-t-il à l’arrivée ? « Les agents frontaliers ne sont pas équipés pour faire une telle sélection », dit M. André, citant des difficultés notamment durant les restrictions de la pandémie.

L’Entente sur les tiers pays sûrs entre Ottawa et Washington couvrait jusqu’à maintenant seulement les points d’entrée terrestres officiels. Une personne qui passait par un autre endroit à la frontière, dont le chemin Roxham, pouvait donc déposer une demande d’asile.