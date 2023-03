Le Canada et les États-Unis se rapprochent de la signature d’une entente pour faire évoluer la situation des migrations irrégulières à leur frontière commune, incluant le chemin Roxham.

« Je pense que c’est une très bonne nouvelle », a confirmé le ministre de la Santé Jean-Yves Duclos, pressé par les questions des journalistes. « Je comprends qu’il y aura des précisions rapidement », a-t-il aussi ajouté, affirmant être au courant du contenu de l’entente.

Les détails d’un nouvel accord ne sont donc pas encore publics. Du côté canadien, on se dit « encouragés par les signaux des États-Unis », selon une source de haut niveau au gouvernement. Des progrès ont été faits dans les discussions, et d’autres sont attendus dans les réunions de vendredi. Il n’est donc pas encore possible de connaître les concessions du Canada ou la manière de mettre en vigueur de potentielles nouvelles restrictions.

Alors que le président américain, Joe Biden, atterrit jeudi soir à Ottawa, la pression pour en venir à un nouvel accord a encore monté dans les dernières semaines.

Mercredi, le premier ministre Justin Trudeau avait laissé entendre qu’une entente était à portée de main : « On va peut-être avoir quelque chose à annoncer », avait-il affirmé, sans en dire davantage.

Le ministre fédéral de l’Immigration, Sean Fraser, s’est aussi adressé aux médias mercredi en insistant que les deux pays croient dans une frontière ordonnée, tout en ayant une « politique d’immigration favorable à ceux qui fuient la violence, la guerre ou la persécution ».

Le premier ministre québécois, François Legault, réclame la « fermeture » du chemin Roxham depuis des mois. Il a réitéré ses demandes jeudi, en signalant que les transferts de demandeurs d’asile vers l’extérieur de la province n’étaient pas suffisants.

En 2022, ce sont 39 171 demandeurs d’asile qui ont été interceptés à cette voie de passage irrégulière, ce qui a représenté les deux tiers de toutes les demandes au Québec.

Plus de détails suivront.

