Justin Trudeau évoque une annonce sur le chemin Roxham

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a laissé entendre que la visite du président américain à Ottawa cette semaine pourrait faire débloquer l’épineux dossier de l’Entente sur les tiers pays sûrs, source des traversées irrégulières au chemin Roxham.

« Ça fait plusieurs mois qu’on travaille de près avec les Américains pour rétablir la situation au chemin Roxham et regarder l’Entente sur les tiers pays sûrs. On va continuer notre travail puis on va peut-être avoir quelque chose à annoncer », a indiqué le chef libéral à l’entrée de la réunion hebdomadaire avec son caucus, mercredi.

En vertu d’une entente passée avec États-Unis, le Canada renvoie depuis 2004 les demandeurs d’asile qui traversent la frontière terrestre par les points d’entrée réguliers. Une omission à l’Entente sur les tiers pays sûrs permet toutefois aux personnes qui traversent la frontière ailleurs, comme au chemin Roxham, au sud du Québec, de demander l’asile au pays.

La renégociation de cette entente figure maintenant sur la courte liste des sujets que le premier ministre canadien veut aborder avec Joe Biden. Le président américain est attendu à Ottawa jeudi et vendredi. Il doit notamment rencontrer le premier ministre en tête-à-tête et faire un discours à la Chambre des communes.

Le chef de l’opposition officielle à Ottawa, Pierre Poilievre, a indiqué mercredi que de « fermer le chemin Roxham » était l’une des trois choses qu’attend son parti de la rencontre Trudeau-Biden, aux côtés d’une exception canadienne au Buy American Act et la fin des droits de douane sur le bois canadien.

Le chef conservateur souhaite que le dossier Roxham soit réglé dès cette semaine, sans égard aux négociations avec le gouvernement américain. Il ne précise toutefois pas comment s’y prendre.

« C’est vraiment Justin Trudeau qui a la capacité de fermer le chemin Roxham […] et comme premier ministre je prendrais la responsabilité pour nos propres frontières et je mettrais fin à l’immigration illégale de masse qu’on voit maintenant », a répété M. Poilievre mercredi.

Le ministre de l’Immigration, Sean Fraser, a rappelé qu’il s’est récemment rendu à Washington pour tenter de régler ce dossier, mais a dit que du travail reste encore à faire « pour un temps à venir ». Le ministre indique que les négociations avec son homologue portent aussi sur « le plus large problème de l’immigration irrégulière », comme le besoin de tracer des « chemins réguliers » pour les personnes les plus vulnérables qui veulent venir au Canada.

Questionné à savoir si le Canada pourrait s’engager auprès des États-Unis à le soulager d’une partie des demandeurs d’asile qui entrent dans ce pays par sa frontière sud, Justin Trudeau est resté évasif.

« Le Canada a toujours été un pays qui est là pour accueillir les gens à travers le monde. On accueille 425 000 personnes cette année, on accueille des dizaines de milliers, autour de 60, 70 000 réfugiés par année, on est toujours prêt à en faire plus, mais ce qu’on doit s’assurer est que cette immigration se fasse de façon régulière. »

Le ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté́, Sean Fraser, doit répondre à plus de questions des médias mercredi.

Plus de détails suivront.