Ingérence étrangère: décision sur la nécessité d’une enquête publique dans deux mois

L’ancien gouverneur général David Johnston a jusqu’au 23 mai prochain pour décider si une enquête publique sur l’ingérence étrangère est nécessaire au pays, précise son mandat de « rapporteur spécial » publié mardi.

« M. Johnston recommandera la mise en place de tout éventuel mécanisme supplémentaire ou processus transparent qu’il juge nécessaire pour renforcer la confiance des Canadiens dans l’intégrité de nos institutions démocratiques, par exemple une enquête publique formelle, d’ici le 23 mai 2023 », peut-on lire dans un communiqué du bureau du premier ministre.

Le gouvernement donne plus de cinq mois supplémentaires à son rapporteur spécial pour terminer l’ensemble de son examen du système canadien de surveillance de l’ingérence étrangère dans les élections. Il s’attend ce que cet exercice prenne fin le 31 octobre prochain. M. Johnston devra « évaluer l’étendue et les conséquences » de cette ingérence étrangère, fera l’examen des élections fédérales de 2019 et de 2021, et pourra formuler des recommandations.

Le gouvernement s’attend à ce qu’il remette des rapports périodiques au premier ministre, qui seront ensuite partagés aux chefs de l’opposition et à la population. On précise que le rapporteur aura « un accès complet à tous les dossiers et documents pertinents, qu’ils soient classifiés ou non. » Il devra travailler avec les diverses institutions de renseignement du pays.

Le gouvernement canadien a annoncé au début du mois la création d’un poste de « rapporteur spécial indépendant » pour le conseiller dans le dossier de l’ingérence étrangère au Canada. Il a ensuite choisi David Johnston pour occuper cette fonction, tout en précisant que son mandat serait détaillé plus tard.

L’annonce a soulevé une levée de boucliers auprès des partis d’opposition à Ottawa, qui réclament plutôt une enquête publique. De plus, l’opposition officielle réclamait la comparution de la cheffe de cabinet de Justin Trudeau, Katie Telford, devant un comité parlementaire. Le vote sur une motion conservatrice non contraignante à ce sujet doit se tenir mardi.

Katie Telford comparaitra

Après s’y être opposé pendant des semaines et ralenti au maximum les travaux du Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre, le gouvernement libéral a fait marche arrière mardi. Le premier ministre accepte désormais que soit entendue sa proche collaboratrice sur la question de l’ingérence étrangère, a annoncé son bureau.

« Bien qu’il y ait de sérieuses contraintes sur ce qui peut être dit en public sur les questions sensibles de renseignement, dans un effort pour faire fonctionner le Parlement Mme Telford a accepté de se présenter devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre dans le cadre de son étude », peut-on lire dans un communiqué.

Le leader du gouvernement à la Chambre, Mark Holland, avait pourtant commencé sa journée de mardi en accusant l’opposition de faire « une fixation » sur la présence de Mme Telford, ce qui est selon lui un excès de partisanerie. Il a précisé que la motion conservatrice portant sur cette question ne serait pas soumise à un vote de confiance à la Chambre.