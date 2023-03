Trudeau et Poilievre s’accusent de privilégier leurs propres intérêts dans le dossier de l’ingérence

Les accusations étaient presque identiques, bien qu’elles viennent de camps opposés. Justin Trudeau et Pierre Poilievre se sont mutuellement reprochés de ne tenter de faire avancer que leurs propres intérêts partisans respectifs, dans le dossier de l’ingérence étrangère, plutôt que ceux des Canadiens et de la démocratie.

Le premier ministre Trudeau n’a pas mâché ses mots pour fustiger son rival conservateur vendredi. Pierre Poilievre et ses troupes s’adonnent à des « jeux partisans », à semer le « chaos », à créer un réel « cirque partisan » et à « hausser le niveau de toxicité politique », a raillé M. Trudeau, au fil d’un point de presse au cours duquel il s’est lancé dans de longues envolées pour critiquer son principal adversaire politique.

« L’attitude des conservateurs démontre qu’ils s’intéressent davantage à miner la démocratie et la confiance des gens en cette démocratie », a avancé le premier ministre. « Il [Pierre Poilievre] espère que, s’il attaque nos institutions avec un lance-flammes, il pourra peut-être arriver à gagner. Cela semble plutôt être une très bonne manière de s’assurer que tous les Canadiens soient perdants », a-t-il dénoncé.

M. Poilievre a rejeté la nomination de l’ancien gouverneur général David Johnston à titre de rapporteur spécial, qui aura le mandat d’étudier les allégations d’ingérence étrangère électorale, les réponses des agences de sécurité et des comités de surveillance, et d’évaluer s’il faut apporter des mesures supplémentaires et tenir une enquête publique.

Les conservateurs voient d’un mauvais oeil le fait que M. Johnston soit un ami de la famille Trudeau et qu’il soit membre de la Fondation Trudeau — qui a remboursé un don de 200 000 $ d’un milliardaire chinois, qui selon le Globe and Mail aurait été fait contre promesse de remboursement par Pékin. Certains chroniqueurs conservateurs ont en outre ressorti des images de visites officielles de M. Johnston auprès du président Xi Jinping, à l’époque où il était gouverneur général.

Des « attaques partisanes horribles », a scandé Justin Trudeau, en défendant « l’intégrité irréprochable » M. Johnston, nommé gouverneur général par l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper.

« C’est Trudeau qui a semé le chaos dans notre démocratie », a rétorqué Pierre Poilievre, à Vancouver, en accusant le premier ministre d’avoir été avisé des tentatives d’inférence du régime chinois et de n’avoir « littéralement rien fait ». « Il a gardé le secret. Et maintenant il empêche les Canadiens de savoir la vérité en retardant et en empêchant une enquête publique. »

Ce faisant, Justin Trudeau « met ses propres intérêts partisans au-dessus de notre intérêt national », a accusé à son tour M. Poilievre.

Le dossier reviendra aux Communes

Les conservateurs comptent maintenant réclamer, par le biais d’une motion aux Communes, que la cheffe de cabinet du premier ministre, Katie Telford, soit appelée à témoigner pour préciser ce qu’elle et son patron savaient quant aux soupçons des agences de renseignement à l’endroit de Pékin. Les libéraux refusent depuis des semaines d’inviter Mme Telford en comité.

La Chambre basse pourrait en outre être appelée à se prononcer cette semaine sur la demande des partis d’opposition, toujours en comité, de voir le gouvernement déclencher une enquête publique. Un vote qui pourrait révéler une certaine ligne de fracture au sein du caucus libéral.

Le premier ministre Trudeau s’est défendu de ne pas en faire assez pour protéger le processus électoral et démocratique de tentatives d’ingérence étrangère. Il a fait valoir qu’il recevait « régulièrement des séances de breffage » sur des questions de sécurité nationale et qu’il demandait chaque fois de savoir ce qui peut être fait, ce qui doit être fait, et ce qui sera fait. « Ces étapes ne prévoient pas toujours que j’en parle en manchette des journaux », s’est-il justifié.

Les conservateurs, les bloquistes et les néodémocrates réclament depuis des semaines la tenue immédiate d’une enquête publique.

Au tour du municipal

La Ville de Vancouver s’est retrouvée à son tour au coeur d’allégations d’ingérence de la part du régime chinois, cette fois-ci dans le cadre de l’élection municipale de l’an dernier.

Le Globe and Mail a fait état de documents du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS) alléguant que la consule générale de Chine en poste à Vancouver à l’époque aurait évoqué des efforts menés pour convaincre tous les électeurs admissibles de se prévaloir de leur droit de vote afin de faire élire un candidat sino-canadien. Le document ne précisait pas l’identité de ce candidat ciblé.

Le nouveau maire de Vancouver, Ken Sim — premier Sino-Canadien à être élu maire de Vancouver — a dénoncé ces allégations.

Le premier ministre de la Colombie-Britannique, David Eby, a demandé au SCRS de lui offrir une séance d’information sur les allégations d’ingérence étrangère électorales.