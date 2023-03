Justin Trudeau confie à l’ancien gouverneur général David Johnston le mandat de rapporteur spécial indépendant, chargé de conseiller le gouvernement dans le dossier de l’ingérence étrangère au Canada.

Le premier ministre avait promis de créer ce nouveau poste la semaine dernière, dans la foulée de révélations faisant état de tentatives d’ingérences par le régime du Parti communiste chinois lors des élections fédérales de 2019 et 2021.

« Dans ce nouveau rôle, M. Johnston sera doté d’un vaste mandat pour examiner les conséquences de l’ingérence étrangère dans les deux dernières élections générales fédérales et pour formuler des recommandations spécialisées sur la manière de mieux protéger notre démocratie et de maintenir la confiance des Canadiens en celle-ci », a annoncé le cabinet de Justin Trudeau par voie de communiqué, mercredi après-midi.

Les détails du nouveau mandat de M. Johnston seront ficelés « dans les jours à venir » et seront rendus publics « par la suite ».

M. Trudeau a en outre appelé un comité transpartisan de parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement, ainsi que le groupe d’experts de surveillance des activités de renseignement privilégiés, de se pencher sur les allégations rapportées par le Globe and Mail et le réseau Global News.

« M. Johnston sera chargé de cerner toute lacune restante ou tout élément qui exigent une attention accrue pour protéger l’intégrité de la démocratie canadienne », a indiqué le premier ministre par écrit.

David Johnston avait été nommé au poste de gouverneur général par l’ancien premier ministre conservateur Stephen Harper en 2010. Il avait également agi à titre de conseiller spécial responsable de dresser le mandat d’une enquête publique sur l’affaire Airbus pour le gouvernement Harper, a rappelé M. Trudeau.

L’actuel premier ministre l’avait quant à lui nommé, suite à la fin de son mandat de gouverneur général, commissaire à l’organisation des débats des chefs électoraux.

Le communiqué de presse de M. Trudeau n’a pas précisé la date d’entrée en fonction de M. Johnston dans son nouveau rôle ni l’échéancier de son travail comme rapporteur spécial.

D’autres détails suivront.