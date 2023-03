La métamorphose inachevée de Poilievre

Devenu chef du Parti conservateur du Canada (PCC) il y a maintenant six mois, Pierre Poilievre a opéré la métamorphose que ses troupes attendaient de lui. Le ton s’est adouci (un peu). Les attaques ont été tempérées (modérément). Les sondages placent même le PCC en bonne posture. Mais M. Poilievre devrait aussi tirer des leçons des quelques bévues des derniers temps. Car ses cotes de notoriété et de popularité restent encore à rehausser, et ce, y compris auprès des conservateurs.

M. Poilievre s’affaire depuis le 10 septembre à se défaire de ses anciens habits d’aspirant leader bagarreur et hargneux. Il tente de se présenter davantage comme un procureur que comme un « pitbull », aux Communes. Après avoir boudé les conférences de presse, il s’y adonne de nouveau (quoiqu’en limitant le nombre de questions auxquelles il répond).

M. Poilievre n’a par contre pas délaissé les thèmes qui lui ont permis de se faire élire à la tête de son parti : l’économie, l’inflation et le coût de la vie. Ce qui semble rapporter, pour l’instant. Le Parti conservateur profiterait d’une légère avance sur le Parti libéral à l’échelle canadienne, selon de récents sondages. Et une majorité d’électeurs estiment que c’est la formation de Pierre Poilievre qui se préoccupe le plus des questions financières qui les inquiètent. Inversement, une majorité croient que les libéraux ne s’attardent pas assez à la hausse du coût de la vie (72 %), au prix des logements (70 %), ou à la croissance économique ou la réduction du déficit (52 %), révélait la firme Abacus cet hiver.

Un tiers d’indécis

Si les Canadiens savent que Pierre Poilievre talonne ainsi le gouvernement, le tiers d’entre eux, en revanche, ne se sont toujours pas fait une tête sur sa personne : 11 % disent ne pas le connaître suffisamment et 22 % se disent neutres à son égard, indique le président d’Abacus, David Coletto, au Devoir.

Voilà 33 % de citoyens qui pourraient pencher d’un côté ou de l’autre. Car le chef suscite une impression positive chez 30 % des Canadiens, mais négative chez 36 %, toujours selon Abacus.

Les conservateurs voient dans ce tiers d’indécis un potentiel de croissance. Mais d’autres reconnaissent que ce sont autant de répondants qu’il faut aussi rassurer, car le chef souffre encore de l’image projetée pendant la course à la chefferie. Même les citoyens au penchant conservateur assumé, qui hésitent encore en le regardant aller, selon nos informations.

M. Poilievre a son style, et aucun des conservateurs consultés ne souhaite le lui enlever. « De l’autre côté, il doit rassurer les gens et leur montrer qu’il saurait être un premier ministre responsable », confie un conservateur influent, qui n’a pas voulu s’exprimer ouvertement.

Le député Gérard Deltell juge que le chef a démontré « un changement dans son attitude » en se montrant « plus conscient de la responsabilité qu’il a désormais ».

Mais certains, en coulisses, voient encore de la place à l’amélioration. Notamment en ce qui a trait aux enflures verbales auxquelles s’adonne le chef, qui pourraient repousser des électeurs.

Hyperboles et libertés

La cassette de Pierre Poilievre roule en boucle : « tout est brisé » au Canada, tout est la faute de Justin Trudeau, et seul le PCC peut « ramener le gros bon sens ». Jusque-là, les conservateurs appuient le discours. Sauf que le chef ne peut s’empêcher de le pousser plus loin par moments.

Il répète ainsi sans relâche que des Canadiens à court d’argent se précipitent aux banques alimentaires pour réclamer l’aide médicale à mourir. Un seul cas a été recensé par les médias.

Il a en outre accusé Justin Trudeau de traîtrise, dans le dossier de l’ingérence électorale du régime chinois, en soutenant que le premier ministre travaillait « contre les intérêts de son propre pays et de sa propre population ».

« Il y a un risque à la rhétorique à l’extrême », affirme Rodolphe Husny, ancien stratège du PCC. « Pierre Poilievre doit faire attention de ne pas être trop partisan, pour éviter que les électeurs décrochent », suggère-t-il à ses anciens collègues, qui, en coulisses, se montrent assez d’accord.

« Il faut faire attention de ne pas traverser la ligne de la crédibilité », ajoute Yan Plante, qui a lui aussi été stratège pour le gouvernement de Stephen Harper. D’autant plus que ces hyperboles viennent noyer le message politique du parti, renchérit M. Husny.

Les conservateurs ont beau faire valoir que les électeurs ne se préoccupent de leurs frasques qu’en campagne électorale, l’exagération à répétition peut néanmoins laisser des traces dans l’esprit des citoyens.

Idem pour ce qui est du comportement de certains de leurs collègues.

Trois élus ontariens ont dîné avec Christine Anderson, députée européenne membre du parti Alternative pour l’Allemagne (soupçonné d’être un groupe d’extrême droite). Pierre Poilievre a condamné la rencontre par écrit, mais jamais de vive voix. Le chef n’a pas non plus discipliné les trois députés, dont fait partie Leslyn Lewis, ex-candidate à la chefferie qui siège au premier rang des banquettes conservatrices, tout près de M. Poilievre.

Là encore, le malaise est palpable chez certains conservateurs, qui espèrent qu’un incident de la sorte ne se reproduira pas.

Yan Plante croit toutefois qu’en ne sanctionnant pas les députés, M. Poilievre laisse justement la porte ouverte à ce que les mêmes ou d’autres récidivent. Ce qui « porterait flanc à la critique », note l’ex-stratège.

Et ce qui ne ferait rien pour rassurer les conservateurs refroidis par la course à la chefferie. « Ce ne sont pas seulement les convictions personnelles de Pierre Poilievre qui sont en jeu, ce sont aussi celles de ceux qui sont avec lui dans le parti », rappelle Rodolphe Husny.

Pierre Poilievre a pris soin de se dissocier publiquement de la personnalité qu’il a prise pour gagner et de la frange du Parti conservateur qu’il a courtisée pour ce faire. Mais ce naturel qu’il tente de voiler, chez lui et chez une partie de ses partisans, ne peut s’empêcher de revenir au galop. Il lui faudra le surveiller de plus près s’il veut réussir à élargir sa base électorale au-delà du noyau existant.