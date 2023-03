Ottawa donne son feu vert à l’acquisition de Sunwing par WestJet

Le gouvernement fédéral a approuvé vendredi la prise de contrôle de Vacances Sunwing et de Sunwing Airlines par le Groupe WestJet Airlines.

Le ministre des Transports, Omar Alghabra, a indiqué que sa décision «[n’avait] pas été prise à la légère» compte tenu notamment des retards et des goulots d’étranglement que les voyageurs ont connus l’été dernier, ainsi que des difficultés de Sunwing en matière de service à la clientèle et de communications lors de la période des Fêtes.

L’entente, annoncée en mars dernier, permettra à WestJet, établie à Calgary, de raffermir son empreinte sur le marché des destinations soleil et des centres de villégiature. Elle prévoit la création d’une nouvelle unité d’exploitation des voyages, établie à Toronto, qui comprendra Vacances Sunwing et Vacances WestJet. Les deux marques seront conservées.

L’automne dernier, le Bureau de la concurrence a prévenu que l’achat par la deuxième plus grande compagnie aérienne du Canada entraînerait probablement une hausse des prix et une diminution des services, en particulier en ce qui concerne les forfaits.

Le ministre des Transports a assorti la transaction à l’application de modalités visant à protéger les intérêts du public voyageur. Celles-ci comprennent l’expansion de l’offre de forfaits de vacances Sunwing à cinq autres villes canadiennes, le maintien de la capacité sur les routes les plus concernées par la fusion, et le maintien, pendant au moins cinq ans, du siège social de l’activité de vacances d’agrément dans la région de Toronto et d’un bureau régional à Montréal.

Les conditions financières de la transaction n’ont pas été dévoilées.