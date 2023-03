Google reste avare de détails sur le blocage de sites de nouvelles

De hauts dirigeants de Google ont déçu les élus fédéraux membres d’un comité parlementaire, vendredi, en refusant de répondre à de nombreuses questions relatives au blocage de sites de nouvelles sur le moteur de recherche pour une partie des internautes canadiens.

« J’ai beaucoup de mal avec vos réponses. Ce sont pourtant des questions très claires ! Je veux que ce soit noté », s’est emportée la députée libérale Hedy Fry, la présidente du comité parlementaire du Comité permanent du patrimoine canadien (CHPC).

La vice-présidente et directrice nationale de Google Canada, Sabrina Geremia, a répété sans cesse devant un comité parlementaire vendredi que si une partie des internautes du pays ne voient pas d’articles de nouvelles dans leur recherche sur Google, c’est à cause d’un « test de produit ». Et non, assure-t-elle, d’une « décision de produit » permanente.

Cette information était martelée, quelles que soient les nombreuses questions posées par les élus de tous les partis. La représentante de Google a aussi refusé d’expliquer pourquoi son entreprise n’a pas fourni les documents qui lui étaient demandés. À un certain moment, les députés ont exigé que Mme Geremia s’engage sous serment à ne dire que la vérité.

Le comité parlementaire exigeait par exemple l’obtention de toutes les communications internes liées à son projet de limitation des articles dans les résultats de recherche au Canada, comme des courriels, ainsi qu’une liste des médias touchés. Le comité n’a reçu que de l’information accessible publiquement sur le site Web de la compagnie.

L’entreprise multinationale mène cette expérience depuis le 9 février auprès d’environ 4 % des usagers canadiens, sélectionnés aléatoirement. Il s’agit d’une réaction au projet de loi C-18, actuellement à l’étude devant le parlement canadien, qui vise à partager les revenus publicitaires entre les géants du Web et les médias d’information.

Le député libéral Anthony Housefather a fait le calcul qu’environ 1,2 million de Canadiens ne voient plus les sites de nouvelles lorsqu’ils font une recherche par mot-clé sur Google. Cette estimation n’a pas été contestée par la représentante de l’entreprise. Mme Geremia n’a pas voulu dire vendredi si ces internautes sont avisés, comme le lui a demandé le député du Bloc québécois Martin Champoux.

Contre un prix sur les liens

Dans leur présentation, les responsables de Google Canada ont affirmé notamment que le projet de loi C-18 « fixe un prix pour les liens gratuits vers des pages Web », ce à quoi l’entreprise s’oppose. Google juge au contraire que les liens qu’elle génère représentent un « trafic gratuit » vers les sites de médias. En 2022, le moteur de recherche a redirigé les internautes vers des sites de médias 3,6 milliards de fois, d’une valeur qu’elle estime à 250 millions de dollars.

« Exiger un paiement basé sur les liens encourage les pièges à clics bon marché, et non le journalisme de qualité », peut-on lire également dans la réponse officielle de Google mise en ligne vendredi.

Le bloquiste Martin Champoux s’est objecté à cette interprétation, rappelant que son parti a fait adopter un amendement pour que toutes les entreprises de média visées par cette loi doivent au moins souscrire à un code de conduite. Le gestionnaire des politiques publiques de Google, Jason Kee, a répliqué que des sections du texte de loi échappent à cette règle, selon sa lecture.

Avec C-18, l’intention du gouvernement est surtout de forcer Google et Facebook à négocier avec les entreprises de presse pour un partage des revenus publicitaires, sans quoi le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) agirait comme un arbitre entre les parties. C’est à ce moment qu’il pourrait, en théorie, y avoir un prix fixé sur un lien vers une page de nouvelle.

Tactique de négociation

Même si les conservateurs ont proposé de modifier C-18 sur cet aspect, ses élus membres du comité ont été choqués des actions prises par la multinationale. « Ce n’est pas une façon de négocier et je crois que c’est une erreur de votre part », a réagi le député Martin Shields.

L’Australie a adopté un projet de loi similaire à celui envisagé au Canada. Google a réagi en menaçant de quitter le pays, en 2021, avant de finalement se plier à la loi.

Selon Google, les articles de nouvelles sont encore très accessibles aux Canadiens, même lorsque visés par son « test de produit », puisque les internautes peuvent encore les consulter sur son fureteur. Google Canada a confirmé au Devoir que cette expérience prendra fin la semaine prochaine. L’entreprise rappelle aussi qu’elle contribue financièrement au modèle d’affaires de nombreux médias. Elle a notamment conclu une entente avec Le Devoir.

Le comité parlementaire fédéral avait d’abord assigné à comparaître des dirigeants de la maison mère de Google aux États-Unis, Alphabet, comme son président et directeur général Sundar Pichai, et son président des affaires mondiales et chef des affaires légales, Kent Walker. Ces responsables américains ne se sont pas présentés au rendez-vous, même s’il était possible de s’y joindre virtuellement.

« Il va y avoir des conséquences », a évoqué le député du Nouveau Parti démocratique Peter Julien, lundi, peu avant qu’un problème technique ne force le report de la réunion du comité parlementaire à vendredi.

Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, a lui-même critiqué le comportement du célèbre moteur de recherche en février. « Google préfère empêcher les Canadiens d’accéder aux nouvelles plutôt que de vouloir payer les journalistes pour le travail qu’ils font en tant que professionnels. C’est vraiment désolant », avait-il déclaré.