Le gouvernement fédéral déposera le budget de 2023 le 28 mars

Le mardi 28 mars prochain est la date choisie par la ministre des Finances du Canada, Chrystia Freeland, pour déposera le budget de son gouvernement pour l’année 2023-2024.

La ministre en a fait l’annonce à la Chambre des communes, vendredi.

Le document à venir est présenté comme un plan « pour rendre la vie plus abordable, renforcer les soins de santé publique et créer de bons emplois pour la classe moyenne dans une économie propre, en pleine croissance », a émis Mme Freeland dans un message sur les réseaux sociaux.

Ce budget survient aussi dans un contexte où tous les partis politiques à Ottawa mettent de l’avant leurs solutions pour lutter contre l’inflation.

Le contenu du prochain budget sera donc connu quelques jours après la visite du président des États-Unis à Ottawa. Joe Biden sera au pays les 23 et 24 mars. Il doit discuter avec le premier ministre Justin Trudeau de questions de défense, de climat et d’immigration. Le président américain s’adressera aux parlementaires de la Chambre des communes et du Sénat le vendredi 24 mars.

Le dernier budget fédéral, en 2022, a été présenté comme représentant une approche « raisonnable » face à l’incertitude économique. Ce premier budget de l’après-COVID comprenait notamment des sommes pour les soins dentaires des enfants, tel que négocié dans l’entente avec le Nouveau Parti démocratique (NPD). Il ne prévoyait aucun retour à l’équilibre budgétaire au Canada avant au moins 2027.

En vertu de l’entente, les prestations de soins dentaires doivent s’étendre aux moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap en 2023. D’autres mesures sur le prix des médicaments et l’accès au logement sont aussi attendues cette année. Le NPD s’est pour sa part engagé à appuyer tous les votes sur le budget.

Au Québec, le gouvernement dirigé par la Coalition avenir Québec (CAQ) déposera son propre budget le mardi 21 mars prochain, à l’Assemblée nationale.