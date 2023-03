Ottawa retranche 42 millions $ à Québec pour les services diagnostiques facturés en santé

Le gouvernement fédéral entend récupérer 76 millions de dollars auprès de sept provinces à qui il reproche de facturer des services d’imagerie diagnostique en santé. Et c’est le Québec qui écopera de la plus grosse facture, soit près de 42 millions de dollars. Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, prévient en outre ses homologues qu’il pourrait récidiver si les provinces ne resserrent pas le recours au privé et à la télémédecine ainsi qu’aux soins virtuels sur leur territoire.

« On a constaté que des résidents ont dû prendre à leur charge des frais pour obtenir des services de diagnostic, comme les échographies, les IRM et les tomodensitogrammes — des services qui devraient être accessibles gratuitement », a déploré le ministre Duclos vendredi matin. « Cette situation est inacceptable et ne sera pas tolérée », a-t-il tranché.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a ainsi fait savoir qu’il retranchera les transferts fédéraux en santé versés annuellement aux provinces — et qui leur seront envoyés dans les prochains jours — des sommes équivalentes à ces soins facturés.

Le Québec verra donc sa part du transfert fédéral réduite de 41,87 millions $. Il s’agit de loin de la somme la plus importante. La Colombie-Britannique perdre 17 millions $ de son transfert, l’Alberta près de 14 millions $ et les autres provinces visées écopent d’une déduction d’un peu plus d’un million de dollars ou quelques centaines de milliers de dollars.

Ottawa retranche par ailleurs 6 millions $ à la Colombie-Britannique et quelques dizaines de milliers de dollars à l’Ontario et au Nouveau-Brunswick en raison de frais de chirurgies privées et d’avortements facturés aux patients.

Une pénalité annoncée

Le 1er avril 2020, Santé Canada avait clarifié son interprétation de la Loi sur la santé quant à l’imposition de frais diagnostiques et avait interdit « toute facturation aux patients de services d’imagerie diagnostique médicalement nécessaires […] quel que soit le lieu où ces services sont fournis ».

Le ministère fédéral avait donné aux provinces jusqu’à décembre dernier pour « rendre compte » des frais facturés ainsi aux patients, pour les années 2020-2021. C’est l’évaluation de ces sommes, pour chacune des provinces visées, qui se trouve retranchée du Transfert fédéral canadien en santé.

Santé Canada avait indiqué, dans son rapport annuel de 2020-2021, que la Saskatchewan était « la seule province qui encourage expressément cette pratique par voie législative » mais que les résidents d’autres provinces, notamment le Québec, se trouvaient eux aussi à devoir débourser pour avoir accès à des services diagnostiques.

Des sommes souvent remboursées

Le ministère fédéral de la Santé a déjà retranché les transferts des provinces dans le passé. Mais ces sommes, équivalentes à chaque dollar facturé aux patients, ont parfois été dérisoires — de 4500 $ pour Terre-Neuve à 65 000 $ au Nouveau-Brunswick en 2020-2021. Ou bien elles ont fini par être remboursées, lorsque les provinces ont apporté des mesures correctives.

Le Québec avait ainsi récupéré les 9,9 millions $ facturés en frais accessoires en 2014-2015 qui lui avaient d’abord été déduits par Ottawa. Une somme supplémentaire de 8,2 millions lui avait également été retournée, après avoir été initialement retranchée en 2018-2019.

Le ministre Duclos a d’ailleurs indiqué vendredi que les provinces visées par ces nouvelles déductions pourraient à nouveau avoir droit à un remboursement si les frais que le fédéral refuse de voir imposés sont éliminés.

D’autres sanctions présagées

Le ministre Duclos a en outre prévenu ses homologues, par voie de missive vendredi, qu’il compte adopter la même pratique dans le dossier des soins virtuels et de télémédecine facturés aux patients. « Bien que ces nouvelles approches présentent de nombreux avantages, elles ont également entraîné l’émergence de nouveaux frais imposés aux patients », écrit M. Duclos dans la lettre destinée au ministre québécois de la Santé, Christian Dubé.

Ottawa cible aussi les soins offerts par le biais de « l’élargissement des champs d’exercice des travailleurs de la santé ». Des infirmières praticiennes devenues travailleuses autonomes, par exemple, factureraient certains soins offerts à domicile selon Ottawa.

« Dans les cas où les patients se voient imposer des frais pour ces services, je me verrai dans l’obligation, en conformité avec la Loi [sur la santé], de réduire les transferts fédéraux en matière de santé d’un montant équivalent », a fait savoir M. Duclos.

D’autres détails suivront.