Ottawa veut protéger les ONG contre des poursuites en matière de terrorisme

Le gouvernement fédéral a déposé jeudi un projet de loi visant à modifier des dispositions du Code criminel sur le terrorisme qui empêchent les ONG canadiennes de faire leur travail en Afghanistan.

Le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, propose des modifications au Code criminel qui permettraient aux travailleurs humanitaires canadiens d’exercer leurs fonctions dans des régions contrôlées par des terroristes sans être poursuivis pour complicité.

Les organismes non gouvernementaux (ONG) affirment qu’Affaires mondiales Canada les prévient depuis plus d’un an que l’achat de biens ou l’embauche de personnel sur place en Afghanistan impliquerait de payer des taxes aux talibans, ce qui reviendrait à contribuer à un groupe terroriste, en vertu du Code criminel.

Les alliés du Canada ont agi beaucoup plus rapidement pour modifier leurs lois et accorder des exemptions aux ONG après la prise de contrôle de Kaboul par les talibans en août 2021.

Des groupes comme Vision mondiale Canada affirment que des ONG ont refusé de lancer des campagnes de financement en raison de ces règles, même si l’Afghanistan est l’un des pays pour lesquels les Canadiens sont les plus susceptibles de verser de l’argent.

Le projet de loi permettrait aux travailleurs humanitaires canadiens de demander une exemption, d’une durée de cinq ans, afin d’aider les personnes en crise « dans une région contrôlée par un groupe terroriste ».

Les exemptions décrites dans le projet de loi permettraient de « fournir de l’aide humanitaire ou soutenir la fourniture d’une telle aide », notamment « pour sauver des vies ou atténuer les souffrances d’une population touchée par une crise ou ayant des besoins aigus et immédiats ».

Il serait aussi permis de fournir des soins de santé, des services d’éducation et des « programmes pour aider les personnes à gagner leur vie », de promouvoir les droits de la personne et d’aider à réinstaller les gens.

Ces exemptions seraient accordées s’il « n’existe aucun moyen pratique d’exercer l’activité proposée dans la demande sans risque qu’un groupe terroriste utilise, en tout ou en partie, les biens ou les services en cause ou qu’il en bénéficie », et si « les avantages liés à l’exercice de l’activité l’emportent sur ce risque ».

C’est le ministre qui prendrait cette décision, basée sur une évaluation de la sécurité ou sur des mesures prises pour atténuer ce risque. Ses décisions pourraient faire l’objet d’un examen judiciaire.

Le projet de loi interdit par ailleurs à toute personne impliquée dans un groupe terroriste, ou susceptible de l’être, de bénéficier d’une telle exemption.

Le ministre de la Sécurité publique devrait publier avant juillet de chaque année un rapport sur l’utilisation de ces exemptions au cours de l’année civile précédente.