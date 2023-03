Le gouvernement Trudeau rejette le compromis du Sénat au sujet du projet de loi sur la radiodiffusion

Le gouvernement Trudeau persiste et signe : pas question de préciser que seule la musique professionnelle se trouvant sur YouTube est visée par son projet de loi sur la radiodiffusion (C-11), un compromis trouvé par le Sénat pour calmer les critiques.

Le ministre du Patrimoine, Pablo Rodriguez, a fait inscrire mardi soir au feuilleton un message destiné au Sénat : pas question de limiter trop strictement dans la loi le pouvoir du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) envers les réseaux sociaux.

Le ministre « rejette respectueusement l’amendement 3 parce qu’il affecterait la capacité du gouverneur en conseil de tenir des consultations publiques et d’émettre des instructions en matière de politique à l’intention du CRTC afin d’établir la portée appropriée de la réglementation des services de médias sociaux en ce qui a trait à leur distribution d’émissions commerciales, et empêcherait le système de radiodiffusion de s’adapter aux changements technologiques au fil du temps », peut-on lire dans la réponse gouvernementale.

Que la musique, selon le Sénat

Le gouvernement rejette ainsi l’un des principaux amendements de la Chambre haute sur C-11, et insiste pour adopter la version originale de l’article 4.‍2 du texte. Cet article vise à assujettir à la loi aussi le contenu téléversé par les utilisateurs sur les réseaux sociaux, comme YouTube, au même titre que le contenu professionnel de Netflix, Disney +, ou Spotify.

Selon la loi, ces plateformes devront notamment contribuer financièrement à la culture canadienne et mettre de l’avant le contenu canadien, afin de le rendre plus facilement accessible, ou « découvrable ». Même si le ministre a assuré au Devoir que le gouvernement ne vise par sa loi que les films, les séries télévisées et la musique, et non les youtubeurs et autres vidéastes amateurs, cette précision doit être envoyée au CRTC par un règlement plus tard.

Le Parti conservateur du Canada, ainsi que de grandes entreprises comme Google, le propriétaire de YouTube, se sont publiquement opposés au projet de loi C-11. Alors que les conservateurs sont allés jusqu’à accuser le gouvernement de vouloir censurer leur page Twitter, des plateformes multinationales ont dit en faire déjà assez pour la culture québécoise.

Afin de trouver un compromis entre le gouvernement et les nombreuses critiques du projet de loi, les sénatrices Julie Miville-Dechêne et Paula Simons ont proposé de modifier le texte de loi pour réduire le champ du contenu appelé à être régulé par le CRTC, le limitant à la musique professionnelle. Essentiellement, la modification aurait fait en sorte que seules les chansons qui peuvent être diffusées à la radio et qui se trouvent sur des plateformes comme YouTube seraient touchées par la loi.

D’autres amendements rejetés

Le ministre Rodriguez a aussi annoncé qu’il n’acceptait pas un amendement qui ajouterait à la loi une obligation pour les sites Web de vérifier l’âge des internautes avant de présenter du matériel pornographique. « L’amendement cherche à légiférer sur des questions relatives au système de radiodiffusion qui vont au-delà de l’intention politique du projet de loi », peut-on lire.

Pareillement, le gouvernement rejette avec autant de respect l’idée d’interdire à Radio-Canada la diffusion de messages publicitaires « conçus de manière à ressembler à de la programmation journalistique », une attaque en règle du Sénat envers le controversé service publicitaire Tandem de la société d’État.

Le ministre avait déjà avoué au Devoir qu’il trouvait cet amendement hors sujet, en décembre. Il avait du même souffle promis qu’une réponse gouvernementale sur les amendements serait fournie rapidement, après discussions avec les autres partis. Cette réponse n’est arrivée que trois mois plus tard.

Entre-temps, le gouvernement du Québec a envoyé en février une lettre pour se plaindre de certains aspects du projet de loi C-11. Le ministre de la Culture, Mathieu Lacombe, souhaite s’assurer que Québec soit consulté au moment d’établir les règles du CRTC, ce qui constitue une pratique normale mais pas inscrite à la loi. Québec souhaite aussi que ses lois sur le statut de l’artiste s’appliquent aux entreprises en ligne visées.

Il est minuit moins une, puisque le texte de C-11 doit désormais être voté en troisième lecture aux Communes mercredi, ce qui constitue normalement l’ultime étape où le texte peut théoriquement être modifié par les élus. Le gouvernement affirme qu’il est trop tard pour répondre aux demandes du Québec, et rien à ce sujet n’est inclus dans la réponse au Sénat.

Les libéraux acceptent d’autres amendements proposés par les sénateurs. Les ajouts acceptés modifient moins significativement l’intention originale du texte de loi. Afin de devenir une loi du Canada, un projet de loi doit être adopté à l’identique par la Chambre des communes et le Sénat. Cela signifie que le Sénat peut insister pour maintenir ses modifications, et renvoyer à la Chambre encore une autre version du texte.