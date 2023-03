Le suspense demeure quant aux demandes de Québec sur C-13

Une rencontre chaotique d’un comité parlementaire à Ottawa n’a pas permis de garantir, mardi, la tenue d’un débat en bonne et due forme sur l’une des principales demandes de Québec quant à la réforme libérale de la Loi sur les langues officielles.

« Je pense que c’est important de pouvoir débattre des propositions, surtout celle-là », a laissé tomber le député bloquiste Mario Beaulieu.

Avec ses collègues du Parti conservateur, l’élu du Bloc québécois a demandé davantage de temps pour l’étude article par article du projet de loi C-13 au Comité permanent des langues officielles. Le texte vise entre autres à légiférer l’usage du français dans les entreprises de juridiction fédérale au Québec.

Les membres du comité se sont entendus mardi pour ajouter six heures et demie d’étude afin d’examiner une cinquantaine de propositions d’amendements. Mais, à la grande déception de Mario Beaulieu et des conservateurs, les élus du Parti libéral et du NPD ont rejeté une motion qui devait mettre de l’avant la question des entreprises à charte fédérale au Québec.

Des débats sur les débats

Tous les partis d’opposition affirment vouloir modifier C-13 pour préciser que les entreprises de juridiction fédérale au Québec doivent être soumises à la Charte québécoise de la langue française. Dans sa forme actuelle, le projet de loi offre à ces compagnies le choix entre les obligations imposées par Ottawa et celles imposées par Québec

Il n’est toutefois pas certain que le Comité permanent des langues officielles dispose d’assez de temps pour exposer clairement les points de vue de chacun sur la question. La réunion de mardi devait à l’origine être le huitième et dernier rendez-vous prévu pour débattre des changements proposés à C-13. Mais seule une vingtaine d’amendements ont fait l’objet d’un vote jusqu’ici.

Or, des problèmes de son chez les interprètes ont retardé le début de la rencontre d’une heure et demie, puis les 40 minutes restantes ont été monopolisées par les débats sur l’ajout de temps d’étude. Les membres du comité ont multiplié les propositions et les points d’ordre, se coupant parfois la parole dans un brouhaha qui s’est poursuivi jusqu’au vote final.

Les députés libéraux se sont indignés d’une motion bloquiste qui suggérait d’ajouter des réunions tant et aussi longtemps que tous les amendements suggérés à C-13 ne soient pas examinés. « Je rappelle au comité que si la pré-étude [du projet de loi] avait été faite [comme le Parti libéral le suggérait l’an dernier], on ne serait pas dans ce pétrin-là », a lancé le député libéral franco-ontarien Francis Drouin.

La membre néodémocrate du comité, l’élue manitobaine Niki Ashton, a proposé de limiter à deux rencontres supplémentaires l’étude de C-13, tout en retirant toute garantie que les modifications proposées à l’article 54 de la loi — celui sur les entreprises de compétence fédérale au Québec — soient débattues. Tous les membres libéraux du comité ont appuyé sa proposition, garantissant son succès.

Les libéraux veulent « passer à l’action »

« On a ajouté du temps supplémentaire, on va faire les débats. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. On a entendu les témoins, les points de vue […]. Ça fait des années. Il est temps de passer à l’action », a précisé l’élu libéral Marc Serré, qui accuse l’opposition de faire perdre son temps au Comité permanent des langues officielles.

Si le comité épuise tout le temps alloué à l’étude de C-13, les amendements restants feront l’objet d’un vote en vrac — avec possibilité de les modifier, mais sans débat.

Le Bloc québécois et le Parti conservateur du Canada sont confiants de pouvoir modifier le projet de loi à la satisfaction de Québec. Le chef du Nouveau Parti démocratique, Jagmeet Singh, a quant à lui répété publiquement son appui à l’application de la loi 101 aux entreprises de juridiction fédérale au Québec.

Déposé l’an dernier, le projet de loi fédéral C-13 doit moderniser la Loi sur les langues officielles du Canada en favorisant notamment l’usage du français dans les entreprises privées de juridiction fédérale.

Des élus libéraux québécois ont déjà menacé de s’opposer au texte lors du vote final devant le Parlement, en troisième lecture, jugeant que ses références à la Charte québécoise de la langue française sont trop significatives. Ils arguent que cette charte, d’ailleurs récemment modifiée par le projet de loi 96 du Québec, n’a pas sa place dans un projet de loi fédéral.