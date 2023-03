Le tiers des entreprises à charte fédérale ne se plient pas à la loi 96

Des entreprises de compétence fédérale résistent à se conformer à la Charte de la langue française, plus de huit mois après l’adoption de sa réforme par l’Assemblée nationale. Près du tiers d’entre elles ne se sont pas inscrites auprès de l’Office québécois de la langue française (OQLF) dans les temps, a constaté Le Devoir.

Les entreprises à charte fédérale employant 50 personnes ou plus avaient jusqu’au 1er décembre dernier pour se signaler à l’OQLF comme le demande la nouvelle Loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français (mieux connue sous son surnom de « loi 96 »). Or, en date du 22 février, 167 des 525 employeurs touchés ne s’étaient pas pliés à cette directive, a indiqué l’office au Devoir.

Le nombre de compagnies de compétence fédérale — banques, compagnies aériennes, transporteurs ferroviaires — qui se sont pliées à la loi 96 a tout de même doublé depuis son adoption en 2022. « Près de 200 [entreprises se sont inscrites] depuis la sanction de la loi », portant le total à 409, a indiqué dans un échange courriel la porte-parole de l’OQLF, Chantal Bouchard.

L’obligation de s’inscrire incombait déjà à toutes les grandes entreprises de compétence québécoise en vertu de la loi 101.

Les entreprises à charte provinciale de 25 à 49 employés ont quant à elles jusqu’au 1er juin 2025 pour suivre le pas, mais se plient déjà graduellement aux exigences de la loi. « Bien qu’[elles] disposent d’un délai de trois ans pour s’inscrire auprès de l’Office, 51 de ces entreprises ont décidé d’amorcer leur démarche dès maintenant », a noté Mme Bouchard au Devoir. Emploi et développement social Canada compte 275 compagnies dans cette catégorie au Québec.

Au cabinet du ministre de la Langue française, Jean-François Roberge, on assure que « les discussions [se poursuivent] avec les entreprises qui ne se sont pas inscrites auprès de l’OQLF », mais « on se réjouit de voir que l’opération gouvernementale a bien fonctionné ». « On constate une mobilisation des entreprises pour se conformer à la Charte de la langue française », a écrit par message texte l’attaché de presse de M. Roberge, Thomas Verville. « La presque totalité des entreprises de 50 employés et plus sont inscrites à l’OQLF. »

Bras de fer parlementaire

Déposé l’an dernier, le projet de loi fédéral C-13 doit quant à lui moderniser la Loi sur les langues officielles du Canada et favoriser l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale. Dans sa forme actuelle, le texte de loi offre surtout aux compagnies à charte fédérale de choisir entre les obligations d’Ottawa et celles de Québec.

Un détail qu’entendent modifier le Bloc québécois, le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique (NPD) à l’étape de l’examen en comité parlementaire cet hiver. Les trois partis d’opposition, majoritaires au comité, promettent d’appliquer la loi québécoise aux entreprises de compétence fédérale sur le territoire de la province.

« C-13 [tel que rédigé] n’oblige pas l’utilisation du français dans les entreprises, croit le député conservateur Joël Godin. Quand une personne parle anglais dans une réunion et neuf autres parlent français, tout le monde passe à l’anglais. »

Il craint toutefois que le NPD fasse faux bond à ses promesses lors du vote censé modifier C-13 afin d’imposer le régime linguistique québécois aux entreprises fédérales. Le vote du quatrième parti aux Communes sera déterminant, puisqu’il est suffisant pour approuver ou défaire toute proposition du Parti libéral du Canada faite au Comité des langues officielles.

Des députés libéraux ont multiplié les appels à exclure toute référence à la Charte québécoise de la langue française, perçue comme néfaste pour les droits des anglophones. Certains sont allés jusqu’à menacer de voter contre le projet de loi de leur propre parti.

Questionné à ce sujet plus tôt ce mois-ci, le chef du NPD, Jagmeet Singh, a assuré que la position du parti est d’appliquer la loi 101 aux entreprises de compétence fédérale. « C’est notre position depuis longtemps, depuis la déclaration de Sherbrooke », a-t-il dit, ajoutant qu’il souhaite que C-13 soit adopté rapidement.

Des lois semblables, mais distinctes

La loi québécoise et le texte fédéral de C-13, tel que rédigé par la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, ont certaines similitudes. Tous deux ont l’objectif de garantir un droit de travailler en français au Québec. Les deux offrent des recours pour les employés ou les consommateurs qui se sentent lésés dans leur droit d’utiliser le français, quoique le commissaire fédéral n’aurait pas le pouvoir de mettre à l’amende la plupart des entreprises privées sous sa juridiction.

La différence principale est que la Charte de la langue française du Québec impose aux entreprises de se doter d’un certificat de francisation, comme un plan de fonctionnement en français, sous la supervision de l’OQLF. Québec limite aussi l’exigence d’une autre langue que le français.

« Se soumettre à la loi provinciale, c’est donc ouvrir la porte à l’intervention de l’OQLF, en tant qu’organisme de régulation provincial, dans les activités quotidiennes de l’entreprise. D’un point de vue d’une entreprise fédérale, c’est un peu particulier », explique l’avocat Alexandre Fallon, partenaire chez Osler.

Selon l’expert en droit linguistique, la proposition fédérale pour protéger le français détaille une liste plus précise d’obligations envers les compagnies. Par exemple, elle dicte que les outils informatiques doivent être en français, alors que la loi québécoise laisse à l’OQLF une évaluation au cas par cas pour les milieux de travail de plus de 25 employés. « Dans C-13, on va un peu plus loin, dans le sens qu’on vient dire […] qu’il y a aussi le volet d’être supervisé en français. Ça, ce n’est pas présent dans la loi québécoise, croit Me Fallon. À mon sens, C-13 est plus strict sur les employeurs que la loi québécoise. »

Ce débat se retrouve maintenant dans la cour d’une poignée d’élus fédéraux en comité parlementaire, qui devraient trancher de la question au cours du mois de mars.