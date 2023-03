Les politiciens encore synchronisés à TikTok

TikTok n’a pas fini de compter pour les stratèges politiques. Malgré l’interdiction imposée aux élus, les partis, tant à Québec qu’à Ottawa, misent encore sur l’application pour parler aux segments les plus jeunes de l’électorat.

Le bannissement de TikTok à Ottawa a pris de court le Bloc québécois. Une séance de questions-réponses prévue mercredi par le député Jean-Denis Garon a été annulée, lundi, « le temps d’étudier la directive du ministère et la décision à venir du président de la Chambre ». Le compte du Bloc québécois a aussitôt été effacé. Or, le profil des « Jeunes bloquistes » sur TikTok affichait quelques heures plus tard une nouvelle vidéo dénonçant les projets pétroliers du premier ministre dans un contexte de crise climatique.

Cette ambiguïté trouve écho chez la plupart des partis politiques, tant à Québec qu’à Ottawa. Les politiciens se conforment aux mesures de sécurité, mais les partis politiques ne peuvent se passer de cette plateforme populaire.

« Communiquer avec le public, partout, tout le temps, c’est politique 101. Rester en contact avec les gens, où ils sont, c’est ça, le métier », indique une source qui oeuvre dans la communication politique, mais qui n’a pas souhaité être nommée.

Les chiffres sont probants. Jagmeet Singh, du Nouveau Parti démocratique, triomphe au pays avec presque 880 000 abonnés. Ses vidéos virales atteignent les millions de vues et ont contribué à forger sa réputation. Le politicien a affirmé mardi prendre « une pause » de TikTok « même sur [son] cellulaire privé », sans pour autant supprimer son compte.

Le chef conservateur Pierre Poilievre a préféré se retirer de la plateforme. Le premier ministre Justin Trudeau n’a pas eu à le faire, car il ne possédait pas de compte. Qu’importe, les extraits de déclarations de ces deux bêtes politiques abondent toujours sur TikTok, fruit du travail de partisans ou de médias.

Au Québec, François Legault, le Parti québécois, Québec solidaire et le Parti conservateur étaient toujours actifs mercredi soir. Les échos du parlement laissent croire que ces formations et personnalités ne délaisseront pas de sitôt TikTok et les 1,8 million de Québécois qui s’y trouvent.

La publicité autorisée

Les réflexions s’amorcent quant à l’utilisation sécuritaire de TikTok chez tous les responsables des communications politiques contactés par Le Devoir. Certains pensent utiliser des téléphones personnels réservés à cette application. D’autres évaluent la possibilité de faire des publications à partir d’ordinateurs.

Car TikTok peut continuer d’être utilisée sous certaines conditions, selon la directive ministérielle de Québec. « Il est toujours permis aux organismes publics d’utiliser TikTok afin de rejoindre leurs clientèles, si cette utilisation ne se fait pas par l’intermédiaire d’appareils mobiles », indique-t-on dans le document officiel consulté par Le Devoir.

L’attrait de TikTok chez les jeunes est trop puissant pour être ignoré, confirme Alexandre Turcotte, vice-président création et stratégie à l’agence Heya, spécialisée dans le contenu de cette plateforme. « [TikTok] est extrêmement puissant autant au niveau organique qu’au niveau publicitaire, où ça donne des résultats incroyables. »

Même si ce revers récent « va faire mal à certains organes ou organismes », l’application chinoise a encore de beaux jours devant elle, croit-il. « Ça donne des résultats vraiment plus intéressants que sur d’autres plateformes. »

Le Québec est en retard, relève d’ailleurs Mireille Lalancette, professeure de communication sociale à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR). « On en est encore à des usages d’appropriation, comme quand les politiciens ont commencé en 2012 à “twitter”. »

Les partis les plus en avance sur cette forme de communication dernier cri, soit Québec solidaire et le Parti conservateur du Québec, se démarquent par le fait qu’ils « respectent les codes », observe la chercheuse. Ce sont « des politiciens encadrés par les jeunes ». Après tout, TikTok, « c’est la plateforme des jeunes ».

Ses conseils pour réussir sur le logiciel en vogue ? « Il faut faire court, avec de l’image, du texte, beaucoup d’humour et beaucoup d’autodérision. On ne passe pas un message : on connecte avec les gens. »

Quels risques ?

La décision des gouvernements de serrer la vis à TikTok vient d’un « effet boule de neige », estime l’expert en cybersécurité à l’UQAM Sébastien Gambs. Les États-Unis ont ouvert le bal, et les autres pays suivent.

Aucune enquête n’a pour l’instant prouvé le danger de l’application, à sa connaissance. Mais le risque est trop grand, puisqu’en Chine, « il n’y a pas de garde-fou » quant à l’utilisation des données personnelles par le gouvernement.

« Le risque, c’est qu’on commence à faire chanter des personnes, ou qu’on obtienne des avantages indus quand vient le temps de négocier des contrats qui impliquent des entreprises chinoises », dit-il.

L’aboutissement d’ici « deux à trois mois » des enquêtes gouvernementales sur l’application déterminera si, oui ou non, les heures de TikTok sont comptées au pays.

TikTok quitte les cégeps, les universités La dizaine d’universités du réseau de l’Université du Québec, de même que les cégeps, interdisent à leur tour l’utilisation de TikTok sur les cellulaires de leurs employés, à quelques exceptions près. Tous les cadres des universités publiques devront supprimer l’application. « Nous sommes de bons élèves et nous allons nous en remettre aux directives du gouvernement du Québec », confirme la responsable des communications du réseau, Julie Martineau. Même scénario pour les employés de la cinquantaine de cégeps du Québec qui possèdent un téléphone mobile de leur employeur. D’autres organismes publics, comme la Société de transport de Montréal (STM), Hydro-Québec et Investissement Québec, emboîtent également le pas. « Certains changements seront apportés très prochainement pour mieux encadrer ou restreindre l’utilisation des réseaux sociaux, notamment bloquer l’accès à la plateforme TikTok », confirme Investissement Québec, qui emploie près de 1000 personnes. Du côté de la STM, le blocage « se fera au courant des prochains jours », précise le porte-parole de l’organisme de transport de la métropole, qui confirme néanmoins sa « volonté de rester présent et actif sur la plateforme » pour le volet publicitaire. Le Devoir