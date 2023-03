La N.-É., la Saskatchewan et T.-N.-L. bannissent TikTok de leurs appareils gouvernementaux

La Nouvelle-Écosse, la Saskatchewan et Terre-Neuve-et-Labrador ont à leur tour banni l’application TikTok des appareils fournis par le gouvernement, s’ajoutant ainsi à une liste grandissante de juridictions qui ont imposé des mesures similaires contre le réseau social de propriété chinoise.

La plateforme de partage de courtes vidéos fait l’objet d’une surveillance accrue au Canada et ailleurs dans le monde récemment, puisque le gouvernement chinois a une participation dans son propriétaire, ByteDance. Les lois chinoises permettent également à l’État d’exiger d’avoir accès aux données des utilisateurs.

Dans la province des Prairies, l’interdiction s’applique à tous les ministères, sociétés d’État et organismes, mais aussi à tous les députés du Parti de la Saskatchewan, au pouvoir. Le bannissement a été décrété en attendant les résultats d’une évaluation de la menace, menée conjointement par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada et ses homologues du Québec, de l’Alberta et de la Colombie-Britannique. Cette enquête a été annoncée la semaine dernière.

La Dirigeante principale de l’information du Canada, au Conseil du Trésor, a mené une enquête sur TikTok et elle a déterminé que cette plateforme de partage de vidéos, qui appartient à des Chinois, présentait un niveau de risque « inacceptable » pour la vie privée et la sécurité.

Cette conclusion a poussé le gouvernement fédéral et la Chambre des communes à interdire cette application dans tous les appareils de l’État plus tôt cette semaine, suivi peu après par une mesure similaire de Québec.

Les États-Unis ont annoncé lundi que toutes les agences gouvernementales disposaient de 30 jours pour supprimer TikTok des appareils et systèmes fédéraux, et plusieurs autres pays ont depuis emboîté le pas, dont l’Inde, Taïwan, le Pakistan, l’Afghanistan, ainsi que l’Union européenne.

« Vulnérables à la surveillance »

En Nouvelle-Écosse, le gouvernement provincial a publié un communiqué indiquant que les méthodes de collecte de données de TikTok offrent un accès substantiel aux données sur les appareils mobiles, rendant les utilisateurs « vulnérables à la surveillance ».

Le ministre de Service Nouvelle-Écosse et des Services internes, Colton LeBlanc, a soutenu qu’il n’est pas nécessaire que l’application TikTok soit installée sur des appareils du gouvernement.

« Il y a aussi des préoccupations concernant le régime juridique qui régit les informations recueillies, a ajouté M. LeBlanc. Il n’y a aucune preuve, à l’heure actuelle, que des acteurs étrangers ont compromis des informations gouvernementales. »

Terre-Neuve-et-Labrador a ajouté mercredi que sa décision découlait de plusieurs préoccupations, notamment les méthodes de collecte de données de TikTok, qui fournissent à l’application « un accès presque complet » au contenu du téléphone sur lequel elle est utilisée.

Des responsables de l’Ontario ont confirmé qu’ils envisageaient d’imposer une interdiction similaire.

La société chinoise propriétaire de TikTok soutient depuis longtemps qu’elle ne partage pas de données avec le gouvernement chinois et que ses données ne sont pas conservées en Chine. Elle a également réfuté les accusations selon lesquelles elle collecte plus de données des utilisateurs que d’autres médias sociaux.