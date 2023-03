Les sympathisants libéraux contre la nomination d’Amira Elghawaby

La désignation d’Amira Elghawaby comme représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l’islamophobie déchire non seulement les députés québécois, mais aussi les sympathisants québécois du Parti libéral du Canada (PLC) : 39 % d’entre eux la désapprouvent, tandis que 25 % l’approuvent, révèle un sondage Léger-Le Devoir.

« Il y a là un problème. M. Trudeau ne peut même pas s’appuyer sur ses propres électeurs. C’est une décision qui est controversée », souligne Éric Normandeau, stratège-conseil chez Léger.

À peine 15 % des Québécois — toutes allégeances politiques confondues — appuient le choix du premier ministre Justin Trudeau de confier ce rôle à Mme Elghawaby, qui avait déjà écrit, par exemple, que « la majorité des Québécois semblent influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment antimusulman ». Le gouvernement de François Legault avait exigé sa démission en raison notamment de ces propos controversés, une proposition balayée de la main par Ottawa.

En contrepartie, 49 % des répondants désapprouvent la nomination d’Amira Elghawaby, qui est en vigueur depuis le 20 février dernier.

Enfin, 36 % des personnes sondées ont préféré ne pas prendre position, ce qui est étonnant considérant « le gros, gros, gros tapage médiatique autour de cela », note Éric Normandeau.

Il voit dans ce taux d’abstention élevé « plus un malaise qu’une méconnaissance » de l’affaire de la part de plus d’un membre du panel Web de Léger (LEO) consulté pour l’occasion. « Ça ne veut pas dire qu’ils n’en ont pas entendu parler. Ça veut dire que ça peut être un sujet complexe […] Ils ne sont pas capables de se faire une opinion », explique-t-il.





Les sympathisants du Bloc québécois étaient plus sujets à exprimer leur opinion : 3 % d’entre eux trouvent que M. Trudeau a pris une « bonne décision », et 80 % trouvent qu’il a pris une « mauvaise décision ». Il s’agit d’« un cheval de bataille qui est bon pour le chef bloquiste, Yves-François Blanchet, et la députation bloquiste », indique Éric Normandeau.

Où est l’effet Poilievre ?

Avec respectivement 33 % et 31 % des intentions de vote, le PLC et le Bloc québécois sont au coude-à-coude au Québec, un portrait comparable à celui des résultats électoraux de septembre 2021, où 34 % et 32 % des voix leur étaient attribuées. Le Parti conservateur du Canada (PCC ; 15 %) et le Nouveau Parti démocratique (13 %) traînent de la patte derrière eux.

Le PCC de Pierre Poilievre est moins populaire que l’était le parti d’Erin O’Toole lors du dernier scrutin (15 % en février 2023, contre 19 % en septembre 2021). « Il n’y a pas de vague de sympathie pour le nouveau chef conservateur », dit sans détour Éric Normandeau.





Partagés sur les transferts en santé

Près de la moitié des Québécois appuient la décision de François Legault d’accepter l’offre « finale » de transfert de 46 milliards de dollars sur 10 ans pour financer les réseaux de santé faite par son homologue Justin Trudeau. Après avoir qualifié le montant de « nettement insuffisant », les premiers ministres des provinces ont plié l’échine et signé l’entente, laquelle était assortie de conditions sur la façon dont l’argent sera dépensé.

Les électeurs du Parti libéral du Québec sont les plus nombreux à appuyer l’accord fédéral-provincial (satisfaits à 72 %) — même si le chef intérimaire du parti, Marc Tanguay, le pourfend dès qu’il en a l’occasion —, tandis que ceux du Parti québécois sont les plus critiques (65 % se disent insatisfaits). Les partisans de François Legault arrivent au deuxième rang des groupes d’électeurs les plus défavorables à cette décision du premier ministre d’accepter sans trop rechigner qu’Ottawa ne finance pas à hauteur de 35 %, comme demandé, les coûts du système de santé (44 % sont insatisfaits).

Disposition de dérogation

La firme Léger a également sondé le cœur des Québécois sur l’emploi de la disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés par le Parlement fédéral ou une assemblée provinciale, comme l’Assemblée nationale du Québec. Il en ressort que 35 % des Québécois trouvent qu’il s’agit d’une « mauvaise idée que le Parlement ou une législature puisse soustraire certaines de ses lois de l’application de la Charte canadienne des droits et libertés ». En contrepartie, 29 % y voient une « bonne idée ».

Attention, il s’agit d’un « débat théorique », lance Éric Normandeau. Selon lui, les résultats seraient tout autres si les personnes avaient été sondées sur l’emploi de la disposition de dérogation pour mettre à l’abri un projet de loi précis comme celui sur la laïcité de l’État québécois (projet de loi 21) ou celui sur la langue officielle et commune du Québec, le français (projet de loi 96) de contestations judiciaires. « Quand les lois 21 et 96 reviendront dans l’actualité parce que des causes seront entendues en cour, bien probablement qu’on aura des résultats différents sur l’utilisation de la clause de dérogation. »

Les tenants du « gouvernement des juges » ou de la « souveraineté parlementaire » ont « beaucoup de pédagogie à faire » pour expliquer le b.a.-ba de la disposition de dérogation, estime-t-il. D’ici là, « ça risque un débat d’experts, parce que les gens comprennent peu de quoi il s’agit ».

Le coup de sonde révèle également que les Québécois sont partagés sur la présence d’objets non identifiés dans l’espace aérien nord-américain. Trois ballons chinois qui n’étaient pas autorisés à survoler le Canada et les États-Unis ont été abattus au cours du dernier mois. La proportion de répondants qui se disent inquiets (44 %) est presque égale à celle de ceux qui ne s’en préoccupent pas (47 %). « Les gens sont passés à autre chose », mentionne Éric Normandeau.

Enfin, c’est « sans surprise » que 62 % des Québécois estiment qu’il faut fermer le chemin Roxham, où près de 40 000 demandeurs d’asile sont passés l’an dernier pour entrer au Canada.