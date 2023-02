Un député libéral assure qu’il n’a pas été élu grâce à une ingérence chinoise

Un député libéral dément un reportage selon lequel la Chine l’aurait aidé à remporter son siège torontois aux élections fédérales de 2019.

Global News a rapporté vendredi soir que le candidat libéral Han Dong aurait été aidé par le consulat chinois dans la circonscription de Don Valley North, à Toronto.

Le reportage de Global cite des sources anonymes qui allèguent que le Service canadien du renseignement de sécurité aurait exhorté les hautes instances du Parti libéral du Canada à annuler la nomination de M. Dong dans ce comté. Le chef du parti, Justin Trudeau, a approuvé sa candidature.

M. Dong, qui a été réélu lors des élections anticipées en 2021, a assuré lundi dans un communiqué que ses équipes de nomination et de campagne n’avaient trouvé aucune indication d’irrégularités ou de problèmes de conformité concernant sa candidature ou son élection dans Don Valley North.

Le député libéral affirme que toutes les procédures et tous les processus liés à sa campagne et à sa carrière politique ont été continuellement examinés, de manière transparente et publique, comme la loi l’exige.

À la suite de récents reportages dans les médias, les partis d’opposition à Ottawa réclament une enquête publique sur les allégations d’ingérence de la Chine dans le processus électoral au Canada.

Le Parti conservateur demande également que la cheffe de cabinet du premier ministre Trudeau, Katie Telford, comparaisse devant le Comité de la procédure et des affaires de la Chambre « au sujet de l’ingérence électorale du Parti communiste chinois ».

Dans un communiqué publié sur Twitter lundi, le député Dong soutient que « la sauvegarde de la démocratie canadienne fait partie intégrante du service public ».

« Je soutiendrai tous les efforts factuels des parlementaires pour enquêter sur les ingérences étrangères présumées et, si on me le demande, j’ai hâte de réfuter ces allégations anonymes et non vérifiées. »