L'Occident doit combattre, mais aussi isoler la Russie, dit Mélanie Joly

Au-delà du front commun qui a su soutenir l’Ukraine et tenir tête à la Russie depuis un an, le Canada et les pays alliés de Kiev s’affairent maintenant à s’assurer que Moscou reste isolé sur l’échiquier mondial. En prévenant la Chine qu’il y aura des « conséquences » si elle s’aventure à ravitailler Vladimir Poutine. Et en tentant de convaincre les pays du sud du globe de s’affranchir de la Russie, explique en entrevue la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

Au terme d’une tournée qui l’a menée de Kiev à New York, au siège des Nations Unies, la ministre canadienne assure que « l’unité est forte » encore aujourd’hui au sein des pays de l’OTAN, du G7 et de l’Union européenne. L’appui à l’Ukraine est indispensable, insiste Mélanie Joly, pour défendre « le respect des règles internationales et de la liberté ». Et les Ukrainiens sentent bien ce soutien sur le terrain, dit-elle, après y avoir fait une visite surprise la semaine dernière où elle a rencontré le président Volodymyr Zelensky, des membres de son gouvernement ainsi que de la société civile.

La Russie semble toutefois s’apprêter à lancer une nouvelle offensive contre son pays voisin. Laquelle pourrait même profiter d’une aide de la Chine, qui se préparerait à fournir des armes à Moscou, selon les États-Unis.

Une situation que le Canada suit « de très près », a averti Mélanie Joly en entrevue avec Le Devoir cette semaine, pour faire le point sur ce conflit des douze derniers mois. « On a envoyé un message clair à la Chine que toute forme d’appui à la Russie ou de contournement des sanctions serait non seulement inacceptable mais générerait des conséquences », a-t-elle souligné, sans vouloir en dire plus sur ces conséquences envisagées. « Je suis dans un contexte hypothétique », a-t-elle justifié.

Diplomatie et armement

Ce risque d’offensive russe est cependant, lui, bien réel. La coalition occidentale souhaite donc continuer d’armer l’Ukraine urgemment. Les réserves canadiennes commencent toutefois à être dégarnies et le budget du gouvernement canadien à être serré. « On a les moyens et on va les prendre », insiste néanmoins la ministre Joly.

Un sondage Angus Reid révélait cette semaine que l’appui des Canadiens à ce soutien militaire de l’Ukraine semble commencer à s’effriter. Car 57 % des répondants affirmaient endosser l’envoi d’armes défensives et d’équipement militaire et 37 % l’envoi « d’aide létale » (un recul de neuf et onze points, respectivement, par rapport à mars 2022).

« On travaille toujours en fonction de l’appui de la population, mais aussi en fonction de l’intérêt national », a répliqué la ministre Joly, en suggérant que de nouvelles annonces en ce sens ne sauraient tarder.

« Je suis une politicienne progressiste. Je n’ai jamais pensé que dans ma vie je dirais un jour que, pour empêcher une guerre, pour arriver à un processus de paix, il fallait armer davantage un pays. Mais c’est exactement le cas de l’Ukraine », affirme-t-elle au bout du fil, en marge de délibérations aux Nations Unies qui ont mené à l’adoption d’une résolution appelant à « une paix globale, juste et durable en Ukraine ».

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, pourrait justement dévoiler l’envoi d’aide supplémentaire ce vendredi, jour du premier anniversaire du conflit.

Agrandir et solidifier la coalition

À cette lutte militaire s’ajoute la lutte diplomatique. De passage à New York, Mélanie Joly en a profité pour faire contrepoids à la « propagande russe » et rallier des pays de l’hémisphère sud à la défense coûte que coûte des principes de souveraineté et d’intégrité territoriale des États.

Une « guerre de narratif » s’opère en Amérique latine, dans les Caraïbes et les pays d’Afrique, déplore la ministre. Son homologue russe Sergei Lavrov vient de faire une tournée sur le continent africain « pour les influencer en faveur de la Russie ».

Le Canada et ses partenaires du G7 doivent maintenant rassurer ces États, en amenant des « solutions concrètes » aux défis auxquels ils sont confrontés en matière d’infrastructures, de développement économique et de sécurité alimentaire. Et ainsi leur donner les moyens de tenir tête à la Russie, explique Mélanie Joly.

Cette « propagande » et cette « désinformation massive » de la Russie représentent l’un des principaux défis du conflit, à ses yeux. « L’objectif est essentiellement de déshumaniser les Ukrainiens eux-mêmes, pour être capable par la suite de commettre les crimes les plus graves à leur endroit. »

Ces crimes de guerre, ces violences sexuelles, ces traumatismes ont causé une certaine fatigue après douze mois sur le terrain. Mais la ministre Joly a également constaté, lors de son passage à Kiev, que ces séquelles psychologiques sont aussi venues renforcer la détermination des Ukrainiens à remporter cette guerre. Pour que tout cela n’ait pas été subi en vain. « Cette justice sera salvatrice de plusieurs de leurs maux », explique la ministre.

« Il y a un profond sens du devoir », dresse-t-elle comme constat de son troisième séjour en sol ukrainien depuis le début de cette guerre. « Ce qui fait en sorte que la détermination [du peuple ukrainien] ne vient pas du fait qu’il est dans leur caractère d’être déterminés. C’est plutôt qu’au final ils savent qu’ils sont dans une bataille entre le bien et le mal. »