Tous les ministres devront voter en faveur du projet de loi C-13, dit Trudeau

Malgré l’ambivalence affichée d’une partie de ses troupes, le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, forcera tous ses ministres à voter en faveur de la réforme sur les langues officielles et s’assurera de l’adoption du texte devant le Parlement, a-t-il indiqué vendredi.

« Tous les ministres évidemment vont appuyer le projet de loi C-13 [sur la réforme de la Loi sur les langues officielles] », a indiqué Justin Trudeau, lors d’une conférence de presse.

Le premier ministre a ajouté que le texte du projet de loi, déposé par son gouvernement et promis lors de la campagne électorale de 2021, « est la solution qui va à la fois protéger les minorités linguistiques à travers le pays, en reconnaissant qu’on a une responsabilité en plus de protéger le français, incluant au Québec. »

Son ami et ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, avait un tout autre discours lorsqu’il a été questionné par la presse parlementaire à ce sujet mercredi. « Vous allez voir », avait-il dit, laissant planer le doute sur son appui au projet de loi libéral, modifié à l’étape du comité parlementaire par les partis d’opposition.

« Oui, c’est une promesse de campagne électorale, mais évidemment, en [situation de] minorité, on ne contrôle pas la donne nécessairement. […] Il y a des amendements du Bloc, du Parti conservateur, qui évidemment minent complètement l’esprit de la loi. C’est-à-dire que le gouvernement fédéral assume sa juridiction de protéger le français et l’anglais, le cas échéant, dans sa sphère de compétences », s’est expliqué Marc Miller, dont la circonscription se trouve dans le centre-ville de Montréal.

D’abord à l’extérieur du Québec

En anglais, il avait poursuivi pour préciser que son « travail est d’abord de défendre le français à l’extérieur du Québec, et de s’assurer que les droits qui existent pour les minorités anglophones ne sont pas malmenés dans le processus de s’assurer que nous avons un pays qui est bilingue. »

Tous les députés libéraux se sont pourtant présentés aux dernières élections avec une plateforme qui annonce une réforme « visant l’égalité réelle du français et de l’anglais ». Cela après un changement de cap pour le Parti libéral du Canada, qui reconnaît désormais que le français est menacé même au Québec, et non plus seulement en situation minoritaire dans d’autres provinces.

Le projet de loi libéral C-13, qui modernise la Loi sur les langues officielles et crée une Loi sur l’usage du français au sein des entreprises privées de compétence fédérale, est présentement devant un comité parlementaire. Les partis d’opposition, majoritaires au comité, ont déjà modifié certains articles et prévoient en plus étendre les pouvoirs de la Charte de la langue française du Québec aux entreprises fédérales sur son territoire.

Des députés insatisfaits

L’idée d’étendre les pouvoirs de la Charte québécoise, récemment modifiée par la loi 96 au Québec, choque des élus libéraux. Mardi, le député libéral montréalais Anthony Housefather a menacé de carrément voter contre C-13 en troisième lecture devant la Chambre des communes, à moins que le texte ne soit de nouveau modifié à sa convenance. Des députés libéraux au comité avaient préalablement tenté sans succès d’y retirer toute allusion à la charte québécoise, prétextant un recul des droits des Anglo-Québécois.

La députée libérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, a elle aussi annoncé sur les ondes d’une radio anglophone qu’elle voterait pour défaire C-13 dans sa forme actuelle. Dans une lettre sur son site Web intitulée « L’éditorial de Paul Journet », le député libéral Marc Garneau critiqué toute « inclusion dans C-13 de la charte [québécoise de la langue française] ». L’élu de Notre-Dame-de-Grâce—Westmount a décliné de répondre aux questions de la presse parlementaire jeudi.

Le chef de leur parti, Justin Trudeau, n’a pas voulu dire s’il allait imposer la ligne de parti à ces députés insatisfaits. « Je sais aussi qu’il y a des députés qui, comme tous députés, vont vouloir défendre les intérêts de leur communauté, représenter les intérêts de leur communauté, c’est des conversations que nous sommes en train d’avoir, mais je peux vous assurer que C-13 va passer », a répondu le premier ministre à une question du Devoir.

Le responsable de la discipline au Parti libéral du Canada, Steven MacKinnon, a précisé jeudi que même si son parti permet le vote libre de ses députés la plupart du temps, la ligne de parti est imposée lorsqu’il s’agit d’un dossier touchant la Charte canadienne des droits et libertés, d’une question de confiance envers le gouvernement ou d’une promesse électorale.