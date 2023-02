Aucun blâme pour le gouvernement Trudeau dans le rapport Rouleau

Le juge Paul Rouleau approuve explicitement l’invocation des mesures d’urgence par le fédéral pour mettre fin au Convoi de la liberté, l’hiver dernier, évènement qualifié de « crise nationale » qui a montré un « échec du fédéralisme ».

« La décision d’invoquer la loi était appropriée », a tranché le juge franco-ontarien Paul Rouleau dans un rapport très attendu déposé devant le Parlement vendredi.

Selon lui, « le seuil très élevé à respecter pour invoquer la loi a été atteint », bien qu’il arrive à cette conclusion « à contrecoeur ». Il s’agissait de la première fois que la Loi sur les mesures d’urgence subissait un tel examen obligatoire, puisque cette loi n’avait jamais été utilisée en près de 35 ans d’existence.

Les mesures d’urgence ont été imposées neuf jours à partir du 14 février 2022, et donnaient des pouvoirs supplémentaires aux forces de l’ordre, comme de geler les comptes bancaires de manifestants et de réquisitionner des remorqueuses lourdes. Un an plus tard, le juge Rouleau conclut que l’invocation de la Loi a surtout eu un effet dissuasif, en décourageant des protestataires de continuer le blocage d’Ottawa.

Le gel de comptes bancaires était une mesure raisonnable, juge-t-il, et la possibilité de réquisitionner les dépanneuses a été une mesure efficace, mais surtout pour permettre à la police ontarienne de refiler la facture à Ottawa.

D’accord avec Justin Trudeau

Les autorités policières étaient confrontées l’an dernier à une situation qui « dégénérait et risquait de devenir dangereuse et ingérable », après l’occupation de trois semaines de la capitale canadienne par ce vaste mouvement de protestation opposé aux mesures sanitaires, auquel se sont joints de nombreux Québécois à partir du 29 janvier 2022.

Le commissaire accrédite ainsi le principal argument du premier ministre Justin Trudeau, lors de son témoignage en novembre, selon lequel la situation devenait de plus en plus explosive au moment de recourir aux mesures d’urgence.

« Il est regrettable qu’une telle situation se soit produite, car à mon sens elle aurait pu être évitée […] Des manifestations légales ont sombré dans l’illégalité, au point de provoquer une situation de crise nationale », peut-on lire dans l’imposant document de plus de 3200 pages tenant sur cinq volumes.

Le commissaire Rouleau croit que ce dérapage est la conséquence d’une « incapacité à prévoir un tel moment et à bien gérer les manifestations légitimes ». Il croit qu’une meilleure collaboration entre les ordres de gouvernement aurait permis d’éviter le chaos, notamment en discutant avec les manifestants. Une experte qui a qualifié l’affaire d’« échec du fédéralisme » avait les mots justes, écrit le juge franco-ontarien.

Il recommande notamment d’améliorer la collaboration entre forces policières, et d’élargir la définition d’une atteinte à la sécurité nationale dans la Loi sur les mesures d’urgence pour se détacher de la description étroite de la Loi sur le Service de renseignement de sécurité (SCRS). Le commissaire se désole que le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, ait refusé de témoigner au cours de l’enquête, sans plus.

Échec de la police

Le juge Paul Rouleau blâme sévèrement les forces policières. L’ex-chef de la police d’Ottawa Peter Sloly se serait fié à ses subalternes et n’aurait pas vu venir les dérapages du Convoi. Avant l’arrivée des poids lourds à Ottawa, Le Devoir avait pourtant rapporté que ses participants souhaitaient rester sur place des jours, voir des semaines, jusqu’à ce que le fédéral renonce à ses obligations vaccinales et sanitaires.

« Une grande partie du désordre à Ottawa était le résultat de la croyance erronée du SPO [Service de Police d’Ottawa] concernant la durée des manifestations », détaille le rapport.

L’ex-chef Sloly n’avait « pas élaboré de plan opérationnel global pour mettre fin aux manifestations ». Il avait plutôt rédigé un protocole de maintien de l’ordre qualifié de « sous plan » par le juge Rouleau, ce qui donnait l’impression erronée à ses partenaires qu’il y avait en fait un plan.

Le juge Rouleau recommande d’ailleurs au gouvernement canadien de conduire un examen sur la façon dont les organismes de renseignement fédéraux partagent leurs informations avec d’autres ordres de gouvernement.

Les audiences publiques ont montré que des problèmes de partage du renseignement sur le Convoi de la liberté ont notamment conduit la police d’Ottawa à se baser sur des rapports incomplets, d’un professionnalisme discutable, alors que des rapports d’agents provinciaux sur les activités des protestataires leur étaient accessibles.

Les provinces devraient aussi être consultées lors de la prochaine invocation des mesures d’urgence, note le rapport Rouleau. Le Québec, notamment, s’était opposé à ce que cette loi d’exception s’applique sur son territoire. Le juge croit que le gouvernement Trudeau aurait pu restreindre géographiquement les mesures, quoiqu’il accepte ses explications pour les avoir imposées à tout le pays.

Après avoir entendu 76 témoins parmi lesquels des policiers, manifestants, fonctionnaires et politiciens municipaux et fédéraux, puis toute une série d’experts, le juge Rouleau en arrive au diagnostic que les revendications du Convoi de la liberté « ont été modelées par un paysage en ligne complètement truffé de désinformation ».

Les évènements de l’hiver, « un torrent de contestation politique et d’agitation sociale », ont été extraordinaires, « mais pas entièrement imprévisible[s] », note le juge. Selon lui, tous les ordres du gouvernement devraient maintenant étudier l’impact sur la société de la désinformation présente sur les réseaux sociaux.