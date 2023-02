Des changements en vue à la Ville de Toronto

La démission du maire de Toronto, John Tory, sera officielle vendredi à 17 h, une semaine après son annonce. Un chambardement politique qui pourrait ouvrir la porte à l’élection d’un premier maire progressiste en un peu plus de 16 ans dans la Ville Reine, selon des observateurs de sa scène politique. Les réflexions sont déjà amorcées chez certains candidats potentiels, mais on sait déjà que la campagne ne sera pas une partie de plaisir.

N’en déplaise à Doug Ford, qui a affirmé mercredi que l’élection d’un maire de gauche serait un « désastre », « il y a de bonnes chances que ça arrive », indique Patrick Gossage, qui a entre autres conseillé l’ex-premier ministre libéral Pierre Elliott Trudeau et le dernier maire progressiste de Toronto, David Miller. L’augmentation du budget accordé aux services policiers adoptée mercredi, dit-il, est un « tournant » qui pourrait permettre à un candidat s’y opposant d’être élu.

Pour y arriver, un candidat progressiste devra récolter des appuis au centre-ville de Toronto, mais aussi dans des banlieues comme North York et Etobicoke, qui ont tendance à envoyer des élus plus conservateurs à l’hôtel de ville. La gauche aura aussi à s’opposer à un candidat ou une candidate appuyé par des stratèges associés au Parti progressiste-conservateur de Doug Ford, qui a octroyé des pouvoirs spéciaux aux maires des grandes villes en août dernier.

Le premier ministre ontarien pourrait aussi s’immiscer dans la course en modifiant la Loi sur les municipalités à la reprise des travaux parlementaires, lundi prochain, selon Kim Wright, directrice de la firme de relations publiques Wright Strategies et experte en politique municipale. Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois que Doug Ford se mêlerait de la politique torontoise : en juillet 2018, il avait presque réduit de moitié la taille du conseil municipal de la métropole ontarienne.

Un ex-maire encore populaire

John Tory, un ancien chef du Parti progressiste-conservateur, était en quelque sorte le candidat de la stabilité lors de son élection en 2014. Il succédait à Rob Ford, le frère du premier ministre actuel, qui avait notamment été filmé lors de son mandat en train de fumer du crack.

Aux yeux de ses détracteurs, John Tory porte un bilan minime, huit ans plus tard. L’une de ses promesses phares était d’ouvrir 22 nouvelles stations de train sur des infrastructures existantes d’ici 2021. Le projet est depuis passé à cinq, et aucune n’est encore ouverte.

Le maire a encore toutefois la faveur des Torontois. Il a été réélu avec peu d’opposition — et 62 % des voix — en octobre dernier et, selon un récent sondage Forum Research, environ 45 % des résidents de la Ville Reine auraient souhaité qu’il reste en poste malgré son aveu de relation extraconjugale. La popularité de celui qui a été p.-d.g. de Rogers, animateur de radio et commissaire de la Ligue canadienne de football avait d’ailleurs fait reculer de nombreux candidats par le passé.

Les aspirants à la mairie, peu importe leur penchant politique, devront donc séduire l’électorat qui s’est rangé derrière John Tory il y a un peu moins de quatre mois.

L’avantage des élus sortants

En Ontario, en l’absence de partis politiques municipaux, les titulaires de poste ont « énormément de pouvoir » lorsqu’ils tentent de se faire réélire, analyse Michael McGregor, professeur de science politique à l’Université métropolitaine de Toronto. Aucun représentant de parti n’est sur les lignes de côté pour diffuser les commentaires des candidats sur différents dossiers.

Le changement de garde que force le départ de John Tory est donc une occasion en or de donner un nouveau visage à la mairie torontoise.

Selon l’analyste politique Kim Wright, les électeurs torontois se demanderont avant tout si les différents aspirants maires pourront résoudre les grands problèmes qui affligent Toronto, dit-elle. « Ce n’est pas une question de candidat conservateur ou de candidat progressiste », souligne l’experte, qui ne croit d’ailleurs pas que l’existence de partis politiques municipaux favoriserait le bon fonctionnement de la Ville.

L’élection du prochain maire de Toronto pourrait avoir lieu aussi tôt qu’en juin, ce qui laisse bien peu de temps aux candidats qui croyaient avoir quatre ans pour déterminer leurs priorités, mettre leur équipe sur pied et recueillir le million de dollars nécessaire à l’aventure.

Ils devront donc être « hyperconcentrés », dit Mme Wright. « Ils pensaient avoir une bien plus grande piste de décollage. »

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.