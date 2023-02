Le rapport Rouleau dévoilé vendredi

Le juge Paul Rouleau rendra public vendredi son rapport très attendu sur la gestion du Convoi de la liberté par le gouvernement fédéral l’hiver dernier.

Après avoir entendu cet automne des policiers, manifestants, fonctionnaires et politiciens locaux et fédéraux lors d’audiences publiques, le commissaire avait jusqu’à lundi pour déposer son rapport devant le Parlement, selon la loi.

Ce sera finalement chose faite sur l’heure du midi, vendredi, quelques jours plus tôt que prévu. Les médias auront accès à des copies du document peu avant sous de strictes conditions d’embargo.

Le Convoi de la liberté est un vaste mouvement de protestation opposé aux mesures sanitaires contre la COVID-19 qui a culminé par une occupation de trois semaines des rues du centre-ville de la capitale canadienne. La cause a aussi inspiré des blocages à des points frontaliers au pays.

Pour déloger les nombreux poids lourds qui entouraient les édifices du Parlement, le gouvernement fédéral a invoqué le 14 février 2022 la Loi sur les mesures d’urgence, une première depuis sa création plus de 30 ans plus tôt. Les policiers ont finalement évincé les manifestants moins d’une semaine plus tard. L’utilité réelle de cette loi d’exception a été remise en doute par certains témoignages.

La Loi sur les mesures d’urgence prévoit notamment la création d’une commission chargée d’évaluer si le gouvernement a outrepassé ses pouvoirs. La Commission Rouleau avait 360 jours après la fin des mesures d’urgence pour établir si le recours à cette loi était justifié. Cette date coïncide avec le lundi 20 février, un jour férié en Ontario au cours duquel la Chambre des communes et le Sénat ne siègent pas.

En plus d’évaluer la réponse gouvernementale, le rapport Rouleau doit répondre à certaines questions fondamentales concernant la nature réelle du Convoi de la liberté. Menaçant pour les uns, démocratique pour les autres, le mouvement de protestation a été l’objet de nombreux points de vue irréconciliables au sein de la classe politique et de la population.