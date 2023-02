Un élu libéral menace de s’opposer au projet de loi sur les langues officielles

Le député libéral montréalais Anthony Housefather votera pour défaire la réforme de la Loi sur les langues officielles proposée par son propre parti si celle-ci a pour effet d’étendre les pouvoirs de la charte québécoise de la langue française.

« Je ne peux pas appuyer le projet de loi [C-13] s’il contient certains amendements conservateurs et bloquistes », a lâché mardi le député fédéral anglophone élu dans la circonscription de Mont-Royal.

Anthony Housefather s’est arrêté plusieurs minutes pour partager le fond de sa pensée avec les médias, à la sortie d’une réunion du comité parlementaire sur les langues officielles. Ce comité doit examiner chaque article du projet de loi libéral C-13. Insatisfait des changements déjà effectués au texte, il s’accroche à l’espoir que la Chambre des communes le modifie de nouveau, sans quoi il s’y opposera lors du vote final, en troisième lecture.

Les partis d’opposition à Ottawa sont majoritaires au sein des comités parlementaires. Ainsi, le Parti conservateur du Canada, le Bloc québécois et le Nouveau Parti démocratique (NPD) se sont ligués pour apporter certaines modifications que demandait le Québec à cette réforme sur la Loi sur les langues officielles. Ils ont aussi bloqué les tentatives de députés libéraux de retirer toute référence à la Charte de la langue française. M. Housefather dit qu’il ne sait pas s’il peut donner son appui à C-13 si la Charte y est mentionnée.

Division au caucus « uni »

Comme lui, des libéraux de la région de Montréal comme Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce–Westmount) ou encore Emmanuella Lambropoulos (Saint-Laurent) se sont portés à la défense de la communauté anglophone québécoise contre les torts allégués de la charte de la langue française du Québec, modifiée l’an dernier par le projet de loi 96. Ce, bien que leur parti eût annoncé en 2021 vouloir désormais renforcer le français partout au pays, y compris au Québec.

« Jusqu’à maintenant, je n’ai pas soutenu quoi que ce soit qui n’était pas soutenu par mon parti. […] Je suis absolument aligné [avec le caucus libéral] », a répété M. Housefather, pourtant attaché aux principes de la Loi sur les langues officielles dans sa forme actuelle, soit de traiter également les communautés francophones hors-Québec et anglophones du Québec.

Le bureau de la ministre des langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, a confirmé au Devoir que celle-ci était au courant des efforts de M. Housefather d’amender le texte qui porte sa signature. « Tous les députés sont libres de déposer des amendements », a précisé son attachée de presse, Marianne Blondin.

La semaine dernière, le lieutenant libéral du Québec, Pablo Rodriguez, affirmait que le caucus était « uni » sur la question de la réforme de la Loi sur les langues officielles. « On s’en va de l’avant, on va appuyer C-13 », a-t-il promis.

La position du député de Mont-Royal risque d’étonner le député libéral franco-ontarien Francis Drouin, qui indiquait en marge de la réunion du comité mardi soir « ne [connaître] personne qui dit ne pas voter en faveur de C-13 » au sein du caucus libéral. « On appuie ce que la ministre des Langues officielles et le premier ministre mettent de l’avant. »

Minorité du Québec

Le député du Bloc québécois Mario Beaulieu, dont certains amendements proposés devant le comité mardi ont été défaits, a affirmé au passage que son parti ne reconnaît pas la communauté anglophone du Québec comme une minorité, mais plutôt comme partie de la majorité anglophone de l’Amérique du Nord. Une phrase qui a piqué au vif Anthony Housefather.

« C’est dur pour moi d’entendre ça, a-t-il dit au Devoir. Parce que nous sommes une minorité qui est très distincte du reste des anglophones au pays. […] Je comprends beaucoup les francophones de tout le Canada, y compris du Québec. Parce que quand vous êtes minoritaires, vous êtes très attachés à votre langue, votre culture. C’est un élément important de votre vie quotidienne. Et vous avez une position défensive qui est exactement la même. […] Nous avons tellement en commun, que de dire que nous sommes pas minoritaires, de réduire nos services… Ce n’est pas la manière d’attirer [des sympathies] vers une cause importante, qui est la promotion du français. »

Marc Garneau, pour sa part, n’a pas souhaité faire de commentaires à sa sortie de la réunion du comité parlementaire dont il n’est pas membre, et auquel il ne participait qu’à titre d’observateur.

En plus du Bloc québécois, le Parti conservateur du Canada et le NPD ont affirmé vouloir modifier C-13 pour forcer l’application de la Charte de la langue française aux entreprises à charte fédérale sur le territoire du Québec. Des propositions en ce sens seront examinées lors des prochaines réunions du comité des Langues officielles, qui pourrait avoir besoin de plus de temps que prévu pour faire l’examen complet de C-13.