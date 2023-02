La démission de John Tory soulève des questions sur l’avenir politique de Toronto

La démission inattendue du maire John Tory soulève des questions sur l’avenir politique de Toronto tout en ouvrant la voie à de nouvelles perspectives, disent des experts.

John Tory, qui a rempli deux mandats sans scandale en tant que maire de Toronto et venait d’être réélu pour un troisième, a causé une tornade médiatique en annonçant vendredi soir sa démission à cause d’une « relation inappropriée » avec une employée de son bureau.

Sa démission survient à quelques jours de la présentation du budget devant le conseil municipal. De plus, l’attention de la population est de plus en plus tournée vers des problèmes comme l’itinérance et la criminalité dans les transports collectifs.

Matt Siemiatycki, un professeur de géographie et d’urbanisme à l’Université de Toronto, explique que ces problèmes et une récente mesure législative soulignent l’importance de la mairie de la Ville-Reine.

La nouvelle « Loi visant à améliorer la gouvernance municipale », votée par l’Assemblée législative de l’Ontario, donne « d’importants pouvoirs » aux maires de Toronto et d’Ottawa. Ceux-ci peuvent désormais promulguer des règlements si plus du tiers des membres du conseil municipal votent en sa faveur, et non plus une simple majorité.

« Avec lui parti, il existe un vrai vide du pouvoir et de l’incertitude », lance Matt Siemiatycki.

En octobre 2022, malgré les prix élevés de l’immobilier, le vieillissement des infrastructures, le débordement des poubelles et le manque d’entretien des parcs municipaux, John Tory avait obtenu 64 % des suffrages exprimés.

Les élections municipales ont modifié le dynamisme au conseil municipal. Plusieurs nouveaux venus ont été élus, amenant avec eux de nouvelles perspectives.

« Le maire étant parti, certaines des mesures qu’il tenait en place pourraient être réexaminées. Le nouveau conseil pourrait se lancer dans de nouvelles directions », souligne M. Siemiatycki.

Susannah Bunce, une professeure agrégée du département de géographie humaine de l’Université de Toronto, espère que le prochain maire sera capable d’utiliser ses nouveaux pouvoirs pour construire des logements abordables et étendre les services sociaux.

Elle souhaite que le successeur de John Tory porte son attention sur les disparités croissantes entre les riches Torontois et ceux qui peinent à joindre les deux bouts.

« Le nouveau maire devra avoir une vision plus large à long terme. Il ne devra pas se contenter d’attirer les promoteurs, mais s’occuper d’un développement équitable. »

Cathy Crowe, une infirmière de rue, espère que la démission de John Tory modifiera le dynamisme politique au conseil municipal, permettant aux élus de penser indépendamment du prochain maire.

« Tous sentent que c’était le maire lui-même qui contrôlait les décisions au conseil municipal », soutient-elle.

Les conseillers discuteront du budget de 2023 à l’occasion d’une séance, mercredi.

Mme Crowe s’attend « au chaos ». Elle aimerait qu’un certain nombre d’éléments du budget soient examinés plus profondément comme l’augmentation de 800 000 $ pour les dépenses du cabinet du maire et l’octroi de 3 millions à des firmes de sécurité privées pour patrouiller dans les parcs municipaux.

Le premier ministre de l’Ontario, Doug Ford, a louangé le travail accompli par M. Tory à la mairie et l’a remercié pour sa contribution au service public.

« On se souviendra de John comme un maire dévoué et travailleur qui a été un leader constant pendant la difficile période de la pandémie », a déclaré M. Ford dans un communiqué, samedi matin.

Selon la loi provinciale, une élection partielle doit se dérouler dans les 60 jours suivant la date à laquelle le poste de maire devient officiellement vacant. Gil Penelosa, deuxième au scrutin de l’an dernier, a confirmé qu’il présenterait une nouvelle fois sa candidature.