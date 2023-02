Le maire de Toronto démissionne après avoir entretenu une «relation» avec une employée

« Je vais quitter mon poste de maire afin de prendre le temps de réfléchir à mes erreurs et pour rebâtir la confiance de ma famille ». C’est ce qu’a annoncé John Tory, le maire de la Ville reine, dans une conférence de presse impromptue vendredi soir, admettant avoir entretenu une « relation » avec une employée « qui ne correspond pas aux standards » exigés par son poste.

Son annonce est survenue à peine une heure après que le Toronto Star a révélé que M. Tory a entretenu cette relation « pendant des mois ». Le maire a déclaré que la relation avait pris fin par « consentement mutuel » plus tôt cette année. Il a ajouté que l’employée s’était trouvé du travail chez un autre employeur avant que la relation ne se termine.

« C’était une erreur de jugement sérieuse, a dit M. Tory. C’est arrivé alors que Barbara, ma femme de plus de 40 ans, et moi, [étions souvent séparés l’un de l’autre], et que j’assumais mes responsabilités pendant la pandémie. » Il s’est excusé aux Torontois, à ses employés, à ses collèges, aux fonctionnaires de la Ville, « et surtout, à [sa] femme et à [sa] famille ».

Le maire a déclaré qu’il a informé le commissaire à l’intégrité de la Ville, Jonathan Batty, de la situation, et qu’il a demandé à son bureau de l’examiner. Il a ajouté qu’il travaillerait également avec le directeur municipal, le secrétaire municipal et les maires adjoints pour assurer une « transition ordonnée » dans les prochains jours. C’est la conseillère municipale et mairesse suppléante, Jennifer McKelvie, qui est sa successeure désignée.

M. Tory était en fonction depuis le 1er décembre 2014. Il avait alors battu Doug Ford, qui est désormais premier ministre de l’Ontario, frère du défunt maire, Rob Ford, ainsi qu’Olivia Chow, l’ancienne députée fédérale néodémocrate et veuve de Jack Layton. En octobre dernier, il a été réélu pour un troisième et dernier mandat, puisqu’il avait déclaré qu’il ne se représenterait pas. M. Tory a connu un fort soutien de ses électeurs pendant la majeure partie de ses huit ans en poste.