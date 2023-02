Le Cartier déplumé de Suzor-Coté

Le Devoir sort du cadre de l’Assemblée nationale dans cette série qui revisite les tableaux marquants de notre histoire politique. Aujourd’hui, Jacques Cartier rencontre les Indiens à Stadaconé de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté.

En ce 24 août 1923, le premier ministre Louis-Alexandre Taschereau feuillette les journaux à son bureau de l’édifice C, à Québec. En relevant les yeux, le politicien libéral remarque le tableau que l’on a récemment accroché au-dessus de sa tête. Son regard se perd dans cette oeuvre immersive représentant l’arrivée de l’explorateur Jacques Cartier à Stadaconé.

Le tableau en question est sorti 16 ans plus tôt de l’atelier parisien de Marc-Aurèle de Foy Suzor-Coté. Sa conception découle d’un malentendu entre l’artiste originaire d’Arthabaskaville (Victoriaville) et le premier ministre du Canada de l’époque, Wilfrid Laurier. « Suzor-Coté semble avoir pris l’intérêt de Laurier envers son travail pour une vraie commande », explique l’historien de l’art Laurier Lacroix au Devoir.

En 1907, la toile fraîchement peinte a été rejetée par le comité fédéral chargé de dénicher une oeuvre digne du Sénat canadien. « Ton Jacques Cartier est décidément trop beau, avait écrit Wilfrid Laurier à son compatriote des Bois-Francs. Je ne crois pas que Cartier, en descendant de son navire, ait porté d’aussi beaux habits que ceux dont tu le revêts. »

À Québec, c’est la dimension de la toile qui avait posé problème, celle-ci étant trop courte pour le panneau du Salon vert. Le tableau orphelin a finalement été acquis en 1923 par le gouvernement Taschereau, qui le destine à son musée des plaines d’Abraham, qui n’ouvrira toutefois que dix ans plus tard. Dans l’intervalle, le Cartier de Suzor-Coté navigue entre la bibliothèque parlementaire et le bureau du premier ministre, où il fait une brève escale à la fin août 1923.

Bal costumé

L’oeuvre de Suzor-Coté se lit de la droite vers la gauche. Elle débute ainsi par la Grande Hermine (1), que l’on aperçoit entre la Petite Hermine et l’Émerillon. Le voyage a été rude pour la flottille de Saint-Malo, qui a mis 118 jours pour rejoindre le bassin de Québec, où elle jette enfin l’ancre à la mi-septembre 1535.

Les visiteurs débarquent en force, comme en témoignent les hallebardes (2) et les arquebuses (3) qui hérissent la colonne de soldats guidés par un étendard blanc semé de fleurs de lys (4). Le peintre aurait mieux fait de doter la troupe d’un drapeau bleu ou rouge divisé en quatre cantons par une croix blanche.

Photo: Musée national des beaux-arts du Canada

La nervosité est palpable parmi les membres de l’expédition, l’un d’eux ayant d’ailleurs tiré précipitamment la rapière (5) de son fourreau en apercevant les Autochtones qui émergent sur la gauche. Son geste contraste avec le calme de Cartier (6), qui tend courageusement les bras vers l’avant… après avoir bien resserré les sangles de sa cuirasse.

Le navigateur quadragénaire est aisément reconnaissable à sa barbe finement taillée et à son petit chapeau de marin. Suzor-Coté s’est basé sur le portrait présumé du Malouin, dont les copies circulent au Canada depuis le milieu du XIXe siècle.

Pour impressionner ses hôtes, Jacques Cartier a revêtu son plus beau costume, comme le feront plusieurs de ses successeurs. On pense notamment à Jean Nicollet, qui portera une robe de damas de Chine parsemée d’oiseaux multicolores à son arrivée au lac Michigan en 1634, ou à René Cavelier de La Salle, qui se pavanera dans un habit d’écarlate galonnée d’or à l’embouchure du Mississippi en 1682.

Ces exemples ont de toute évidence échappé au comité fédéral de 1907, dont les critiques ont poussé Suzor-Coté à gommer la grande plume qui ornait le couvre-chef de Cartier. La toile porte d’ailleurs les marques de ce « repentir » (7), comme le souligne Laurier Lacroix : « Si vous regardez bien, vous devriez voir apparaître la forme de la plume sur le chapeau. »

Pacifisme

Les Autochtones dépeints par Suzor-Coté semblent éblouis, pour ne pas dire aveuglés par la cuirasse étincelante de Jacques Cartier. Le peintre a forcé le trait en caricaturant la curiosité de ces hommes à demi nus qu’il présente dans une position fléchie, donnant à l’ensemble une impression de soumission.

Ces « fils naturels de la forêt » n’étaient visiblement pas du nombre des Stadaconiens qui ont croisé Cartier à l’été 1534 en allant pêcher le maquereau dans la baie de Gaspé. L’explorateur français était d’ailleurs revenu de ce premier voyage avec deux des fils du chef Donnacona, Domagaya et Taignoagny, qu’il a présentés au roi François 1er. Le peintre n’a pas cru bon d’illustrer le retour de ces deux hommes au Canada, leur présence aux côtés de Cartier ayant assurément gâché sa mise en scène.

Les Autochtones du tableau se démarquent par leur pacifisme, ayant laissé leurs boucliers, leurs casques de cuir et leurs « casse-tête » dans leurs maisons longues de Stadaconé. La hache de pierre (8) tenue par l’un d’eux ne serait d’ailleurs pas une arme de guerre, mais un simple outil. « Ça ressemble à une gouge utilisée pour sculpter des pirogues ou des contenants », observe l’anthropologue Roland Viau.

Contrairement à Cartier, les Autochtones de Suzor-Coté ont conservé leurs plumes d’apparat, dont la présence est confirmée par les récits de l’époque. Le peintre aurait toutefois gagné à tailler leurs chevelures à la mode des Iroquoiens du Saint-Laurent. « Ils avaient la tête rasée au complet, à l’exception d’une touffe qu’ils laissaient sur le dessus de leur tête, explique Roland Viau. Cette touffe était un défi de virilité à relever pour l’ennemi étant donné la facilité de la prélever lors d’un scalp. »

Choc microbien

Le village de Stadaconé annoncé dans le titre du tableau de Suzor-Coté brille par son absence, à l’image de son emplacement, que les archéologues cherchent toujours dans les parages de l’Hôpital général de Québec, au sud de la rivière Saint-Charles. C’est au nord de ce cours d’eau que les hommes de Cartier ont érigé un fort de pieux pour passer l’hiver de 1535-1536.

Ce premier contact prolongé entre Français et Iroquoiens du Saint-Laurent ne serait pas la cause de l’effondrement démographique de cette civilisation, estime Viau. « Il y a probablement eu des rhumes et des grippes, mais c’est vraiment lors du séjour de 1541-1543 qu’on pourrait parler d’une épidémie », dit-il en évoquant la colonie éphémère établie par Cartier à l’entrée de la rivière Cap-Rouge.

Pour l’anthropologue, ce fléau invisible — qui serait probablement la variole — aurait fait disparaître le tiers des Iroquoiens du Saint-Laurent, rendant possible leur dispersion violente par leurs rivaux autochtones désireux d’ouvrir un couloir commercial vers la mer. C’est dans cet espace vidé de sa population sédentaire que Champlain fondera Québec en 1608, à proximité des ruines de l’insaisissable Stadaconé de Suzor-Côté.