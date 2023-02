Les élus libéraux appelés à serrer les rangs pour le projet de loi C-13

Le premier ministre Justin Trudeau repousse l’offensive menée par des députés libéraux québécois — Marc Garneau (Notre-Dame-de-Grâce–Westmount), Anthony Housefather (Mont-Royal) et Emmanuella Lambropoulos (Saint-Laurent) — contre le projet de loi C-13.

Contrairement à eux, il est persuadé que le projet de loi modifiant la Loi sur les langues officielles renforcera la présence de la langue française au pays sans porter atteinte aux droits des Québécois d’expression anglaise. « On a mis de l’avant une proposition avec C-13 qui protège les minorités linguistiques à travers le pays avec une emphase particulièrement sur la protection du français. On sait que c’est le bon équilibre. On va continuer à avancer avec cela », a-t-il promis lors d’une mêlée de presse sur la colline parlementaire mercredi avant-midi.

Cela dit, le premier ministre s’est abstenu de sermonner publiquement M. Garneau, M. Housefather et Mme Lambropoulos pour avoir proposé aux autres membres du Comité permanent des langues officielles d’édulcorer le projet de loi C-13, déposé par leur consoeur Ginette Petitpas Taylor à la Chambre des communes il y a près d’un an. « Les Canadiens, comme nos députés, sont ancrés dans des principes de défense de liberté, de défense des droits linguistiques et ils sont en train de représenter leur communauté », a-t-il expliqué.

Le ministre Marc Miller (Ville-Marie — Le Sud-Ouest — Île-des-Soeurs) a mentionné que le projet de loi C-13 a suscité des discussions sur des « choses très émoti [ves], de langues, d’identités, des éléments de fond » au sein du groupe parlementaire libéral, qu’il compare à « une belle famille ». Les dissensions internes qui ont éclaté au grand jour en plein comité parlementaire l’« inquiètent ». « Ça devrait inquiéter tout le monde. […] Les gens, quand ils font des sorties publiques, c’est qu’ils n’ont pas eu l’occasion de s’exprimer dans une instance privilégiée », a-t-il fait valoir, avant de réitérer « l’importan [ce pour les libéraux] de garder cet esprit de famille ».

De son côté, Pablo Rodriguez a appelé mercredi les élus libéraux québécois à serrer les rangs autour du projet de loi C-13, qui vise à donner « plus de mordant » à la Loi sur les langues officielles, selon Mme Petitpas Taylor.

Le whip en chef du gouvernement, Steven MacKinnon, a rappelé que « [son] travail consiste à faire adopter des projets de loi qui sont des engagements de [sa] formation politique », y compris le projet de loi C-13 — ce qui n’est pas toujours simple puisque le gouvernement Trudeau ne dispose pas d’une majorité parlementaire.

Le leader du gouvernement à la Chambre des communes, Mark Holland, a pour sa part mentionné que la protection des « deux langues officielles du Canada », l’anglais et le français, figure dans l’ADN du Parti libéral du Canada. « On va continuer de faire cela [soit protéger la langue française] », a-t-il assuré à la presse.

Au moyen du projet de loi C-13, le gouvernement Trudeau compte notamment offrir le libre choix aux entreprises privées de compétence fédérale présentes au Québec de mener « leurs communications avec les consommateurs » dans le respect de la loi fédérale — qui réitère que « les consommateurs au Québec ont le droit de communiquer en français avec une entreprise privée de compétence fédérale qui y exerce ses activités et de recevoir de celle-ci des services dans cette langue » — ou encore de la Charte de la langue française du Québec.

D’autres détails suivront.