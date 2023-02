Financement de la santé: le front commun des provinces tient, pour l’instant

Les provinces espéraient mardi que leur front commun tienne tête à Justin Trudeau et n’avaient pas l’intention de se laisser bousculer par Ottawa dans le but de convenir rapidement d’ententes sur le financement de la santé. Le premier ministre fédéral a beau avoir émis le souhait que son offre — qu’il leur présentera mardi après-midi — mène à des accords dans les semaines et les mois à venir, deux de ses homologues provinciaux ont rétorqué qu’ils prendraient le temps nécessaire pour négocier.

Les premiers ministres des dix provinces et des trois territoires étaient réunis à Ottawa mardi matin pour préparer leur stratégie en vue d’une rencontre fort attendue qu’elles réclamaient au premier ministre fédéral Justin Trudeau depuis plus de deux ans.

«M. Trudeau a eu deux ans et demi pour présenter une proposition [quant à la bonification du financement fédéral en santé] », a fait valoir le premier ministre du Québec, François Legault, en matinée. « Alors on va demander quelques jours pour l’étudier », a-t-il prévenu en ricanant.

Son homologue Heather Stefanson, du Manitoba, qui était à ses côtés en point de presse, a ajouté que les provinces n’auraient en fait « que deux heures » pour en discuter avec M. Trudeau. Un reproche qu’avaient aussi émis d’autres provinces, lundi.

Justin Trudeau se disait néanmoins optimiste, mardi matin, d’en venir à des ententes avec les provinces assez rapidement. Il a qualifié la rencontre de travail de l’après-midi de « début de conversation ». « On espère pouvoir livrer de l’argent aux provinces dans les semaines, dans les mois à venir, mais ça dépendra des conversations que nous allons avoir », a-t-il commenté à son arrivée à la rencontre du conseil des ministres au Parlement mardi matin.

Une enveloppe « substantielle »

Plusieurs des premiers ministres des provinces s’étaient en outre montrés déçus lundi de ne toujours pas avoir été informés de l’offre fédérale. Mme Stefanson, s’était même dite « préoccupée ». « Nous aurions probablement pu avoir une discussion plus exhaustive [mardi] », avait-elle commenté à la veille de la rencontre de travail, lundi.

Le bureau de Justin Trudeau souhaitait plutôt que ce dernier présente lui-même son offre à ses homologues provinciaux, en personne, mardi après-midi.

Le premier ministre du Québec, François Legault, a réitéré la demande des provinces : une hausse du financement fédéral afin qu’il représente 35 % de leur facture en santé (plutôt que 22 % actuellement), ainsi qu’une indexation du transfert à 5 % par année (l’augmentation annuelle est présentement liée à la croissance économique avec une indexation plancher fixée à 3 %).

Interrogé à savoir si cette demande serait négociable, François Legault a rétorqué que les provinces seraient ouvertes à « un premier pas dans la bonne direction ». « Ce serait bien mieux d’avoir un montant substantiel, même si ce n’est pas le montant total », en vue de la préparation du budget du printemps, a-t-il indiqué.

Le Québec réclame en outre encore « un montant substantiel, sans condition. Si ça ne répondait pas à ces deux attentes, on serait déçus », a ajouté M. Legault.

D’autres provinces, dans les Maritimes notamment, se sont montrées plus disposées à accepter des fonds fédéraux qui seraient liés à des cibles d’investissement dans certains secteurs de la santé priorisés par Ottawa.

Le fédéral envisageait, selon nos informations, de demander aux provinces de ne pas réduire leurs propres dépenses en santé, en recevant des sommes plus importantes d’Ottawa, et que celles-ci ne servent pas à financer le secteur privé de la santé.

Les premiers ministres provinciaux et territoriaux s’étaient rassemblés dans le « penthouse » de l’hôtel Delta du centre-ville de la capitale fédérale, mardi, afin de préparer leur rencontre avec leur homologue fédéral. Les chefs de gouvernement échangeaient des banalités du type : « Je dois participer à la période des questions de demain, mais, je manque celle d’aujourd’hui » alors que les caméramans s’évertuaient à prendre le pouls de la salle offrant une vue imprenable sur Ottawa et Gatineau.

La bonne humeur régnait lors de la prise d’images, dissimulant les craintes de dislocation du front commun des membres du Conseil de la fédération dès la présentation de l’offre du premier ministre fédéral, Justin Trudeau.

En attendant les chiffres

La proposition du gouvernement Trudeau sera en deux pans : une hausse du transfert fédéral en santé versé aux provinces chaque année, puis des enveloppes individuelles en vue d’ententes bilatérales avec les provinces dans les cinq champs de priorité fixés par les libéraux fédéraux (le manque de travailleurs, les soins de santé primaires et la médecine familiale, les soins à domicile et de longue durée, la santé mentale et les dépendances, ainsi que les soins de santé virtuels).

Le gouvernement Trudeau a promis une « offre substantielle ». L’augmentation réclamée pr les provinces, pour atteindre 35 % de financement, équivaudrait à une injection de 28 milliards $ dès la première année. Le fédéral a clairement indiqué que sa proposition ne serait pas de cette hauteur.

Le transfert fédéral s’est chiffré à 45,2 milliards $ l’an dernier et devait atteindre 49,4 milliards $ pour l’année 2023-2024 selon les prévisions budgétaires.

D’autres détails suivront.