Une circonscription fédérale perdue en Gaspésie, une gagnée dans les Laurentides

Le Bloc québécois digère très mal les changements proposés à la carte des circonscriptions fédérales, qui confère un nouveau siège aux Communes dans les Laurentides aux dépens de la circonscription gaspésienne d’Avignon — La Mitis — Matane — Matapédia, appelée à être fusionnée à ses voisines.

Telle est la conclusion du rapport de la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec, rendu public mercredi. On y recommande de nouvelles frontières ou un changement de nom à pas moins de 61 des 78 circonscriptions du Québec. Seulement 17 restent donc inchangées.

« On ne peut pas se permettre, dans un aussi grand territoire, de Montmagny aux Îles-de-la-Madeleine, de perdre une circonscription », a critiqué Kristina Michaud, la députée actuelle de la circonscription vouée à disparaître.

Elle promet de tout faire pour « sauver le poids politique de l’est du Québec », évoquant une collaboration avec la ministre libérale Diane Lebouthillier et le député conservateur Bernard Généreux pour mettre de la pression sur la commission pour renverser son verdict.

Changements pour 2024

Cette ronde de redécoupage, travail qui doit être effectué tous les dix ans, tire à sa fin. Les élus insatisfaits du travail du juge à la retraite Jacques Chamberland et de ses deux commissaires-experts peuvent encore se faire entendre devant un comité parlementaire. La commission pourrait amender son rapport final, que le Directeur général des élections du Canada doit normalement déposer d’ici l’été.

Les changements doivent ensuite être traduits en un décret par le gouvernement. Le ministre des Affaires intergouvernementales, de l’Infrastructure et des Collectivités, Dominic Leblanc, n’a pas l’intention de modifier les décisions prises par la Commission indépendante. Les nouvelles limites des circonscriptions entreront en vigueur au moment du déclenchement des prochaines élections, si elles ont lieu après avril 2024.

La représentation électorale fédérale d’autres régions du Québec sera également transformée. Jonquière, au Saguenay, partagera par exemple son siège à Ottawa avec Alma, au Lac-Saint-Jean. « C’est rire de notre région », a réagi le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe, dont la circonscription doit être amputée de la ville d’Alma.

Quartier montréalais divisé

À Montréal, les circonscriptions de Laurier — Sainte-Marie et Notre-Dame-de-Grâce — Westmount doivent être agrandies en mangeant du territoire de Ville-Marie — Le Sud-Ouest — Île-des-Soeurs. Le conseiller municipal de l’arrondissement Sud-Ouest, Craig Sauvé, parle d’un « désastre » pour le quartier de Saint-Henri. Uni par sa condition socio-économique précaire et ses groupes communautaires, il sera bientôt divisé en deux circonscriptions fédérales, de part et d’autre de sa rue principale, Notre-Dame.

« On vient de massacrer la frontière naturelle [du quartier]. Ça n’a pas de bon sens. Ça va rendre la vie plus difficile pour la concertation locale », a-t-il déploré en entrevue au Devoir.

Les frontières de circonscriptions de la grande région de Québec seront modifiées ; d’autres encore changeront de nom, comme Salaberry — Suroît qui devient Beauharnois — Soulanges.

De plus, une toute nouvelle circonscription verra le jour dans les Laurentides. Nommée Les Pays-d’en-haut, elle regroupera les villes de Saint-Sauveur, Sainte-Adèle et leurs environs. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, aurait aimé que ce nouveau siège ne soit pas créé « au détriment de l’est du Québec ».

« On aurait mérité de garder les circonscriptions dans l’est du Québec et d’ajouter des circonscriptions dans les régions où la population augmente. Je ne pense pas que les gens qui habitent les Laurentides soient singulièrement inquiets sur leur capacité à faire entendre leur voix, surtout pas dans la région où c’est créé, qui est à peu près à mi-chemin entre Montréal et Ottawa », a expliqué M. Blanchet.

Une loi adoptée en juin dernier fixe le maintien d’un minimum de 78 circonscriptions au Québec. Cinq circonscriptions sont toutefois créées dans d’autres provinces : trois en Alberta, une en Ontario et une en Colombie-Britannique. Le poids relatif de la représentation du Québec serait ainsi dilué dans une Chambre des communes passant de 338 à 343 élus.