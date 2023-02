Au tour du Bloc québécois de réclamer le départ d’Amira Elghawaby

Le chef du Bloc québécois ajoute sa voix à celles qui réclamaient déjà le départ d’Amira Elghawaby, à Ottawa comme à Québec. Après avoir rencontré la nouvelle conseillère spéciale du fédéral dans la lutte contre l’islamophobie, Yves-François Blanchet est d’avis qu’elle ne peut demeurer en poste en raison de ses « propos condamnables » antérieurs et du fait que selon lui son opinion n’a pas changé depuis. M. Blanchet demande en outre l’abolition du poste au grand complet.

Amira Elghawaby s’était présentée au Parlement fédéral mercredi pour rencontrer le chef bloquiste. Elle s’était du même fait présentée pour la première fois devant les médias depuis sa nomination controversée. Mme Elghawaby s’est excusée que ses mots aient blessé les Québécois, Ce qui n’a toutefois pas suffi pour calmer le tollé.

Yves-François Blanchet l’a invitée, jeudi matin, à quitter volontairement son poste ou bien à ce que Justin Trudeau lui demande de se retirer. « Je pense qu’elle est toujours hostile à la notion de laïcité de l’État. Je pense qu’elle a encore des préjugés à combattre contre la nation québécoise », a affirmé le chef bloquiste au sujet de son entretien avec Mme Elghawaby. Il a cependant reconnu « un peu plus d’ouverture d’esprit » de sa part et rapporté qu’elle aurait « admis une méconnaissance de l’histoire et de la réalité du Québec, ce qui est un premier pas ».

Le Parti conservateur réclame aussi à Ottawa le départ d’Amira Elghawaby.

Un poste qui doit disparaître

Mais l’histoire ne s’arrête pas là, pour le chef du Bloc québécois. M. Blanchet a en outre sommé Justin Trudeau de renoncer à la création du poste de conseillère spéciale à la lutte contre l’islamophobie, auquel Mme Elghawaby est la première à avoir été nommée. Or, ce choix a marqué « au fer rouge de façon indélébile la fonction » qui ne pourra pas, selon M. Blanchet, être réhabilitée aux yeux des Québécois.

De l’avis du chef bloquiste, en nommant Mme Elghawaby, qui lors de sa carrière de chroniqueuse avait notamment écrit en marge de débats sur la Loi sur la laïcité (Loi 21) que « malheureusement, la majorité des Québécois sont [guidés] par un sentiment antimusulman », Justin Trudeau s’est retrouvé à « faire un amalgame nocif entre laïcité et islamophobie ».

« L’idée de la fonction même a été contaminée par une dérive politique ou partisane ou intéressée ou de propagande », a raillé M. Blanchet.

Justin Trudeau a toujours défendu sa nomination d’Amira Elghawaby. Il avait cependant ajusté son discours mercredi, en s’adonnant à un long laïus pédagogique expliquant que la laïcité québécoise découle de l’histoire même du Québec et du rapport de la province à la religion. Le premier ministre du Canada avait alors appelé à ce que cesse le « Québec bashing », à ce que les condamnations se calment au Québec, et que les deux camps en arrivent au dialogue.

Le ministre québécois de la Laïcité, Jean-François Roberge, a cependant réitéré son appel à la démission d’Amira Elghawaby, jugeant que ses excuses survenaient trop tard.

Québec veut aussi son départ

Le premier ministre du Québec François Legault a reproché à Justin Trudeau de persister à « défendre une mauvaise décision. Il va vivre avec cette décision ».

Le chef par intérim du Parti libéral du Québec, Marc Tanguay, a eu la même réaction que le ministre Roberge, estimant que c’était « trop peu, trop tard » pour les excuses de Mme Elghawaby. Le PLQ demande encore sa démission lui aussi.

Le co-porte-parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, a pour sa part qualifié les excuses de « pas dans la bonne direction ». « Mais on a toujours des questions, parce qu’on veut échanger avec elle sur sa vision aussi de la lutte à l’islamophobie dans un contexte québécois, qui est un contexte particulier », a-t-il affirmé, alors qu’il doit à son tour rencontrer Mme Elghawaby dans les prochains jours.

Les députés de Québec solidaire s’étaient abstenus d’appuyer cette semaine une motion de l’Assemblée nationale réclamant que Justin Trudeau retire à Mme Elghawaby son nouveau mandat. Tous les élus de la Coalition avenir Québec, du Parti libéral du Québec et du Parti québécois ont en revanche voté pour.

Avec Alexandre Robillard