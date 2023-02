Le premier ministre Justin Trudeau a tenté mercredi matin d’abaisser la température du débat public suscité par les propos controversés tenus par le passé par Amira Elghawaby, la nouvelle conseillère spéciale chargée de la lutte contre l’islamophobie, en insistant sur l’histoire du Québec avec la religion.

« Les Québécois sont parmi les plus ardents défenseurs des droits et libertés individuelles, et ça vient d’une place dans l’histoire récente où, avant la Révolution tranquille, le Québec a été soumis à une religion qui ne respectait pas ces droits et libertés individuelles, a-t-il dit. Et donc, les Québécois, ça vient d’une bonne place de vouloir défendre l’égalité homme-femme, de défendre les droits des individus, de défendre la communauté LGBTQ. »

M. Trudeau a affirmé que le vécu de la société québécoise amène « une certaine distance ou même méfiance de la religion » et que cela a été, selon lui, « mêlé un petit peu avec cette idée d’intolérance envers les autres ».

« Mais ce n’est pas ça du tout. Les Québécois veulent juste que tout le monde soit libéré et soit complètement libre. Et donc, on a cette polémique, cette confrontation qui vient entre deux idées différentes », a-t-il ajouté avant de se rendre à la réunion hebdomadaire de son caucus.

Le premier ministre a invité à un dialogue qui permettrait une meilleure compréhension entre « ces différentes visions de ce qu’est une société laïque, séculaire ».

« Ça va se résoudre quand les gens raisonnables (auront) une conversation réelle et profonde, a-t-il poursuivi. C’est facile de monter aux barricades et de se pointer les uns les autres du doigt, mais ça prend des gens pour expliquer les perspectives, expliquer comment des croyants, de quelques religions que ce soit peuvent se sentir peinés par cette perspective et cette réalité de la culture québécoise. »

Dans différentes chroniques qui ont refait surface depuis sa nomination, Mme Elghawaby a dépeint les Québécois comme « antimusulmans » et des personnes pouvant être portées vers « la peur de perdre la pureté — la pureté du sang, la pureté de la race, la pureté des traits nationaux, des valeurs et des liens ».

En vidéo | Québec réclame la démission d’Amira Elghawaby

Mercredi, M. Trudeau a indiqué qu’il était au courant de « de certains de ces propos » ayant refait surface, mais n’a pas précisé lesquels.

« Je ne veux pas commencer à passer ligne par ligne. Moi, j’ai confiance que c’est la bonne personne pour pouvoir bâtir des ponts, pour écouter, pour apprendre, pour enseigner aussi et pour rassembler les gens qui sont maintenant en train d’être très inquiets les uns envers les autres », a-t-il conclu.

Mme Elghawaby rencontrera le chef bloquiste Yves-François Blanchet en après-midi.