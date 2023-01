Ottawa fournira quatre chars Leopard 2 à Kiev

La ministre de la Défense, Anita Anand, a annoncé jeudi que le Canada enverra en Ukraine « au cours des prochaines semaines » quatre de ses chars Leopard 2.

Mme Anand a annoncé cette décision jeudi après-midi, faisant du Canada le plus récent pays à promettre à l’Ukraine le transfert de ces chars lourds de fabrication allemande.

Le Canada offrira également une formation pour l’utilisation de ces chars complexes, des pièces de rechange et des munitions. La ministre Anand n’a pas non plus exclu la possibilité d’envoyer éventuellement plus de chars Leopard à l’Ukraine.

Kiev implorait depuis des semaines ses alliés occidentaux d’envoyer de telles armes, alors que les forces ukrainiennes luttent pour faire des gains militaires contre la Russie.

Mais le Canada n’a pas répondu présent jusqu’à ce que l’Allemagne accepte, mercredi, que les pays qui avaient acheté ses chars Leopard puissent les réexporter en Ukraine.

Les Leopard offerts par le Canada font partie d’un stock de 112 chars actuellement détenus par l’armée canadienne, dont 82 sont conçus spécifiquement pour le combat.

Des officiers à la retraite ont toutefois prévenu cette semaine que tout don à l’Ukraine aurait un impact sur les capacités de l’armée canadienne. Ils estimaient que ces chars donnés à l’Ukraine devraient être remplacés, étant donné que la flotte de Leopard est déjà étirée à son maximum.