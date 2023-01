Trudeau et les premiers ministres se rencontreront le 7 février à propos des transferts en santé

Le premier ministre Justin Trudeau prévoit rencontrer ses vis-à-vis provinciaux et territoriaux le 7 février à Ottawa dans le but de faire avancer davantage les discussions sur une entente de financement en santé.



« Ce matin, j'ai invité les premiers ministres provinciaux à me joindre (...) pour une réunion de travail sur les soins de santé », a-t-il annoncé mercredi en ouverture d'un point de presse à Hamilton, où s'amorce la troisième et dernière journée de retraite avec son Conseil des ministres avant la reprise des travaux de la Chambre des communes.



Deux sources fédérales avaient précédemment précisé à La Presse canadienne que la réunion n'a pas pour but de finaliser un nouvel accord, mais plutôt de solidifier les étapes nécessaires pour parvenir à une telle entente.



De son côté, M. Trudeau a réitéré qu'il est clair à ses yeux que toute hausse des transferts fédéraux en santé versés aux provinces doit s'accompagner de garanties d'améliorations des services publics auxquels les Canadiens ont accès. À son avis, cette approche axée sur les «résultats» correspond aux attentes de la population.



L'ensemble des provinces et territoires demande depuis plus de deux ans une hausse des transferts fédéraux en santé afin de faire passer la contribution d'Ottawa de 22 % à 35 % des coûts en la matière.



Une rencontre entre ministres de la santé provinciaux et fédéral s'était soldée, en novembre, par une impasse dans les négociations.



Un réchauffement s'est depuis observé dans ce dossier et le bruit courrait depuis plusieurs jours sur une possible rencontre en février.



Justin Trudeau et le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, n'ont pas précisé publiquement combien Ottawa est prêt à ajouter au financement des soins de santé, mais ils ont déclaré que tout nouvel argent obligera les provinces à montrer comment il sera utilisé pour améliorer les soins aux patients.



Plus précisément, Ottawa veut des engagements pour accroître l'accès aux médecins de famille, mettre fin aux longs arriérés de chirurgie, améliorer les soins de santé mentale, résoudre les problèmes de santé d'une population vieillissante et réviser les systèmes de données sur les soins de santé, y compris les dossiers médicaux numériques.

