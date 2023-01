Trudeau tempère sa position sur la disposition de dérogation, Legault reste fâché

Justin Trudeau est venu essayer de tempérer le débat qui vient d’être ravivé entre lui et François Legault, quant au recours préemptif à la disposition de dérogation. Le premier ministre du Canada a rappelé que ce type de recours des provinces à la disposition de la Constitution l’inquiète depuis le début. Et qu’il avait prévenu il y a des mois qu’il se lancerait dans ce litige lorsqu’il aboutira devant la Cour suprême. Mais le gouvernement fédéral n’a pas encore déterminé de quelle façon il s’y prendra et s’il fera un renvoi au plus haut tribunal du pays, assure-t-on en coulisses.

« En tant que gouvernement, on va toujours être là pour défendre les libertés fondamentales de tous les Canadiens. C’est ce que j’ai toujours dit, c’est ce qu’on va continuer de faire », a réitéré Justin Trudeau en point de presse à Toronto lundi. « Comme je l’ai dit, on va intervenir à la Cour suprême dans le cas [du projet de loi] 21 [sur la laïcité de l’État québécois] », a-t-il répété.

Il s’est en outre défendu de s’en prendre ainsi à une province en particulier — en l’occurrence au Québec, dans ce cas-ci. « J’ai dit bien souvent que je déplore quand les provinces — quelle que soit la province […] — utilisent la clause nonobstant de façon préventive pour suspendre les libertés fondamentales sans pouvoir avoir recours à la cour, que ce n’est pas une bonne chose à faire. Mais évidemment, c’est une position que je prends avec toutes les provinces », a fait valoir M. Trudeau. « Ce n’est pas une question du fédéral contre les provinces. C’est une question de s’assurer qu’on est là pour défendre les libertés fondamentales de tout le monde. »

Le débat avait été relancé, après que le premier ministre Trudeau a affirmé, en entrevue avec La Presse la semaine dernière, qu’un « renvoi devant la Cour suprême du Canada peut se faire » et que son ministre de la Justice, David Lametti, « est en train de réfléchir justement au sujet des avenues qui s’offrent » dans ce dossier.

Le ministre Lametti avait déjà reconnu, en entrevue avec Le Devoir en juin dernier, que cela faisait partie des possibilités à l’étude.

Un renvoi, intenté par le gouvernement fédéral pour clarifier le recours possible à la disposition de dérogation de façon préventive, fait toujours partie des options. Mais aucune décision n’a été prise, insiste-t-on au gouvernement fédéral.

Québec s’indigne

Nonobstant, le premier ministre du Québec, François Legault, s’était saisi des propos de son homologue fédéral samedi pour les dénoncer. « Cette volonté manifestée par Justin Trudeau est une attaque frontale contre la capacité de notre nation de protéger nos droits collectifs », a-t-il raillé sur Twitter.

« C’est à l’Assemblée nationale de décider des lois qui nous gouvernent en tant que nation. Le Québec n’acceptera jamais un affaiblissement pareil de ses droits. Jamais ! », a scandé M. Legault.

Son bureau tenait toujours le même discours lundi, à la suite du point de presse de Justin Trudeau.

Le gouvernement du Québec a eu recours à la disposition de dérogation (aussi appelée « clause nonobstant ») de façon préemptive pour ses projets de loi 21 (sur la laïcité) et 96 (sur la langue française). Le premier ministre ontarien Doug Ford avait prévu faire de même cet automne, pour forcer le retour au travail d’employés du secteur de l’éducation, avant de reculer. L’Ontario l’a utilisée de façon préventive à une autre reprise, tout comme la Saskatchewan.

Justin Trudeau et plusieurs constitutionnalistes s’opposent à ce recours préemptif. Ils estiment plutôt que la disposition de dérogation avait été prévue pour permettre aux gouvernements de provinces de se soustraire à certains droits inscrits à la Charte canadienne des droits et libertés seulement après qu’un tribunal eut jugé de leurs lois.

D’autres détails suivront.