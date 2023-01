Les fonctionnaires fédéraux de retour au bureau deux à trois jours par semaine

Tous les fonctionnaires fédéraux qui étaient encore en télétravail la semaine dernière amorcent ce lundi leur transition vers une formule hybride.

Le mois dernier, la présidente du Conseil du Trésor, Mona Fortier, a annoncé que tous les ministères devaient ramener d’ici la fin mars leurs employés au bureau au moins deux à trois jours par semaine.

Mme Fortier, qui est députée d’Ottawa — Vanier, a ajouté que des sanctions étaient prévues pour les récalcitrants, mais qu’elles seraient décidées au cas par cas.

La ministre Fortier a affirmé que ce plan de retour au bureau était nécessaire en raison, a-t-elle dit, des incohérences dans les politiques de télétravail des différents ministères fédéraux. Elle n’a pas précisé quelles étaient ces incohérences ni indiqué si le gouvernement fédéral disposait de données pour les démontrer. Elle a seulement expliqué que la formule hybride était guidée par les principes de justice et d’équité.

Chris Aylward, président national de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), soutient que les syndiqués sont prêts à retourner au bureau si on leur explique clairement pourquoi cette mesure est nécessaire. « Nos membres sont dans la confusion la plus totale », a déclaré le président de ce syndicat qui représente 165 000 employés fédéraux.

Le président du syndicat rapporte que plusieurs membres lui parlent de leurs difficultés à obtenir des services de garde pour les enfants et de leur réticence à passer plusieurs heures par jour dans les transports, alors qu’ils peuvent tout à fait accomplir leurs tâches de manière productive à la maison.

Chris Aylward demande au gouvernement du Canada de venir à la table de négociation pour que le dossier du travail hybride ou du télétravail soit inclus dans la convention collective.

Le syndicat est d’ailleurs en négociation actuellement avec le Conseil du Trésor.

Le retour au travail survient à un moment où le transport en commun dans la région d’Ottawa, où le gouvernement fédéral a la majorité de ses bureaux, est mis à rude épreuve. Une tempête de verglas qui a frappé la région le 4 janvier a entraîné la fermeture partielle du système de transport léger sur rail (TLR) de la ville pendant six jours.

Certains fonctionnaires ont exprimé sur les réseaux sociaux leur frustration face à cette situation, signalant que la politique de retour au bureau est un fardeau pour les personnes ayant de longs trajets à effectuer pour aller travailler.

Marty Carr, conseillère municipale d’Ottawa, craint que les ennuis du transport en commun incitent de plus en plus de fonctionnaires fédéraux à ne pas l’utiliser et à se rendre au bureau en automobile.