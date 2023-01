Ottawa porte plainte contre l’AFPC à la Commission des relations de travail

Ottawa se tourne vers la Commission des relations de travail et de l’emploi dans le secteur public fédéral (CRTESPF) pour se plaindre que le principal syndicat de fonctionnaires fédéraux ait « manqué à son obligation de négocier de bonne foi ».

Le Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) a annoncé vendredi, par communiqué, le dépôt de la plainte contre l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC).

« Le gouvernement du Canada a clairement exprimé son engagement à obtenir un résultat positif à la table de négociation », peut-on lire.

On précise que les négociations en jeu sont celles qui concernent des groupes d’employés spécifiques, comme ceux des Services des programmes et de l’administration et ceux des Services de l’exploitation.

« L’AFPC, pour sa part, a fait preuve de réticence à conclure des ententes au cours de cette ronde de négociations », argue le fédéral.

Le SCT soutient que le but de la plainte déposée contre l’AFPC est de forcer l’organisation syndicale à revenir à la table de négociations « et d’entamer des négociations sérieuses et de bonne foi ».

Ottawa reproche au syndicat de chercher à « précipiter une grève sans faire tous les efforts raisonnables pour conclure une convention collective ».

Le communiqué souligne que les négociations ont débuté en juin 2021.