D’anciens candidats du Parti libéral de l’Ontario saluent le bilan de leur élection

D’anciens candidats du Parti libéral de l’Ontario espèrent que le bilan de la campagne du mois de juin, publié ces jours-ci, permettra au parti d’éviter de refaire les mêmes erreurs et de changer son identité. Le rapport rendu public sept mois après la cuisante défaite des libéraux face à Doug Ford dresse le portrait d’un parti en complète reconstruction.

Gilles Proulx s’est senti écouté par son parti pour l’une des premières fois depuis le début de la campagne électorale en lisant le bilan de la performance du parti. L’ancien candidat franco-ontarien de la circonscription Nickel Belt, à l’extérieur de Sudbury, peinait à obtenir des réponses du parti à partir du moment où il est devenu candidat et recevait peu d’appui du parti durant la campagne. Vers la mi-campagne, le parti lui aurait dit qu’il n’avait aucune chance de remporter sa circonscription. « C’est très décourageant », dit-il. Les libéraux ont finalement obtenu 10 % des voix dans Nickel Belt.

À l’échelle provinciale, l’organisation politique n’a guère fait mieux puisque 24 % des électeurs lui ont donné leur vote et que seulement huit députés ont été élus, soit un de plus qu’en 2018. Le chef Steven Del Duca, qui a démissionné le soir de l’élection après n’avoir même pas pu remporter sa propre circonscription, n’inspirait pas confiance aux membres selon le rapport. Le parti a essayé d’être « trop de tout lit-on dans le document. Deux anciens ont confié au Devoir avoir eu de la difficulté à se différencier de leur adversaire du NPD.

Les libéraux de l’Ontario ont fait un exercice similaire à la suite de l’élection provinciale de 2018 et en sont arrivés à des conclusions identiques. « Il faut vraiment faire les changements [cette fois-ci] parce que, sinon, on ne gagnera jamais une élection », commente Gilles Proulx. Amanda Simard, candidate défaite dans Glengarry–Prescott–Russell estime que le rapport peut servir de ligne directrice jusqu’à la prochaine campagne, dans quatre ans. Le bilan, dit-elle, est « assez légitime ».

Manque de direction

Le parti n’a pas été en mesure de communiquer sa plateforme et ses idées à l’électorat ni, dans une certaine mesure, à ses propres candidats, tout au long de la campagne. « Les gens aux portes savaient parfois avant moi qu’il y avait eu une annonce », se souvient Gilles Proulx. « La plateforme contenait des concepts précis qui étaient difficiles à traduire à la porte », souligne le Dr Sylvain Roy, candidat dans la circonscription Newmarket–Aurora. Un message plus direct et cohérent était demandé par les membres en 2022.

La majorité des membres et candidats en zone rurale ont aussi trouvé la plateforme trop centrée sur les questions touchant les résidents de la grande région de Toronto, où se trouve la grande majorité des électeurs. Le parti a publié son plan pour l’Ontario rural le 19 mai, à deux semaines du jour du scrutin, ce qui est arrivé trop tard, selon Kirsten Gardner, candidate dans Stormont Dundas–South Glengarry, circonscription de l’Est ontarien. Les régions rurales ont été « complètement ignorées », dit-elle.

Les bénévoles ont eux aussi délaissé le parti. Ainsi, 82 % des dirigeants de campagnes locales ont déclaré que le recrutement de bénévoles était leur plus grand défi. Amanda Simard s’est dite frappée par l’ampleur du problème. Le Dr Sylvain Roy explique pour sa part qu’il manquait de diversité au sein de son équipe. « Nos bénévoles, c’étaient surtout des hommes blancs dans la cinquantaine », dit celui qui briguait une circonscription en banlieue de Toronto.

Le parti ne pouvait compter sur une machine politique importante pour appuyer ses candidats. « L’inexpérience des démarcheurs a entraîné des données incohérentes et parfois inexactes », lit-on dans le bilan. Le jour du vote, Amanda Simard se souvient d’avoir frappé à la porte d’électeurs conservateurs alors qu’elle devait plutôt aller encourager des libéraux à aller voter, car elle n’avait pas les bonnes informations. Certains membres de l’équipe de la campagne centrale avaient aussi un emploi à temps plein et donc ne pouvaient se consacrer pleinement à l’élection.

Amanda Simard, Gilles Proulx et Sylvain Roy demeureront tous dans une certaine mesure impliqués dans le Parti libéral de l’Ontario. Le bilan recommande au parti d’encourager les anciens candidats à demeurer dans son giron « en précisant que leur engagement ne les qualifie pas automatiquement pour devenir à nouveau candidats ». Kirsten Gardner, pour sa part, affirme qu’elle en a assez de la politique. Trop fâchée par son expérience en tant que candidate, l’ancienne mairesse adjointe d’une petite municipalité n’a même pas participé aux rencontres qui ont mené à la rédaction du bilan.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.