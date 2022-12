Ottawa au rythme des klaxons et des courses à la direction

Une occupation de la capitale fédérale ; un nouveau chef de l’opposition ; des débats entourant la Constitution. La crise pandémique a beau s’être calmée en 2022, l’actualité politique ne s’est pas arrêtée pour autant sur la scène fédérale et canadienne. Survol des moments marquants des douze derniers mois.

La bonne entente rouge-orange

L’année 2022 a débuté en coupant court au suspense qui accompagne d’ordinaire l’instabilité d’un gouvernement minoritaire. Justin Trudeau et Jagmeet Singh ont annoncé en mars leur « entente de soutien », à peine cinq mois après l’élection. Les libéraux pouvaient désormais espérer gouverner jusqu’au terme de leur mandat, en 2025, tandis que les néodémocrates, en échange de leur appui aux votes de confiance et aux budgets, pouvaient enfin voir poindre au loin la réalisation de certaines de leurs demandes. Les premiers pans d’une assurance dentaire universelle ont ainsi été jetés, pour les enfants de moins de 12 ans. Un supplément unique de 500 dollars a été versé aux locataires à faibles revenus. Comme promis par les libéraux, les travailleurs d’entreprises fédérales ont eu droit à dix jours de congé maladie payés. Et le gouvernement vient de déposer un projet de loi protégeant le financement de son système national de garderies. L’entente prévoit d’autres jalons en 2023. Bien que Jagmeet Singh ait menacé deux fois de résilier l’accord s’il n’obtenait pas ce qui lui avait été promis, de part et d’autre, en coulisses, on fait état d’une bonne collaboration.

La vague Pierre Poilievre

Le choix des membres conservateurs était sans équivoque. Pierre Poilievre est devenu chef avec 68 % d’appuis, loin devant Jean Charest (16 %). Il s’est fait élire en promettant la liberté à tout vent : énergétique, avec des projets pétroliers et gaziers ; économique, grâce à la cryptomonnaie ; et vaccinale. Il a aussi tapé sur le clou de l’inflation et pris soin d’éviter les médias traditionnels, mais a malgré tout fait parler de lui. D’abord à la suite du départ d’Alain Rayes, lorsque le PCC a invité ses électeurs à le sommer de démissionner. Puis quand il a été révélé que des vidéos du chef utilisaient un mot-clic misogyne. M. Poilievre a également annoncé qu’il cesserait de financer les centres d’injection supervisée s’il était élu — des centres protégés par une décision de la Cour suprême. M. Poilievre a semblé ajuster sa stratégie médiatique en fin d’année, à la suite de résultats décevants lors d’une partielle dans Mississauga–Lakeshore. Le PCC mène de peu dans les sondages, mais le chef se heurte à 54 % d’opinions défavorables à son endroit — un score pire que ses trois prédécesseurs, selon Angus Reid.

Un bouchon de camions

Un convoi de camionneurs opposés aux mesures sanitaires contre la COVID-19 a changé le visage de la rue Wellington, devant le parlement à Ottawa, possiblement pour toujours. L’artère a été entièrement bouchée par des véhicules lourds à partir des derniers jours de janvier. Des drapeaux canadiens y flottaient à l’envers ; des personnes injuriaient le premier ministre Justin Trudeau. Ce n’est qu’après trois semaines d’occupation, ponctuées par un froid intense et des klaxons incessants, que différentes forces policières, dont la Sûreté du Québec, ont dispersé les manifestants. Elles étaient investies de nouveaux pouvoirs, grâce à la première invocation de l’histoire de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement de Justin Trudeau. Plusieurs mois plus tard, à l’automne, l’événement a été scruté à la loupe par une commission d’enquête publique, qui a entendu plus de 75 témoins, durant six semaines. Ces audiences ont révélé une insurrection au sein de la police d’Ottawa, des mésententes entre les principaux organisateurs et des textos gênants envoyés entre des ministres du cabinet Trudeau.

La Constitution contestée

Justin Trudeau insiste toujours sur le fait que les Canadiens « ne veulent pas qu’on perde notre énergie à rouvrir des débats constitutionnels ». Trois provinces l’ont toutefois obligé à s’en préoccuper. En Alberta, la nouvelle cheffe conservatrice et première ministre Danielle Smith a fait adopter sa Loi sur la souveraineté, afin d’ignorer toute loi ou tout règlement fédéral qui irait à l’encontre des intérêts de la province. Le « Saskatchewan First Act » statue pour sa part que la province a compétence exclusive sur ses ressources naturelles. Au Québec, c’est en se soustrayant à l’article de la Constitution de 1867, de façon unilatérale là aussi, que le serment au roi est devenu facultatif pour les élus. Le gouvernement caquiste avait précédemment utilisé la clause dérogatoire de façon préventive pour ses projets de loi 21 sur la laïcité et 96 sur la langue française. Doug Ford a tenté de faire de même pour régler un conflit de travail en Ontario, avant de reculer. Plusieurs experts du Canada anglais craignent qu’une multiplication de ces initiatives législatives n’effrite peu à peu le respect de la Constitution.

Le Parti vert fait du surplace

La dernière année se sera déroulée comme la précédente, dans la tourmente, pour la formation écologiste. Après les accusations de racisme et de sexisme brandies par l’ex-cheffe Annamie Paul en 2021, la personne occupant le poste de chef par intérim, Amita Kuttner, s’est à son tour dit victime de discrimination. Le fait d’avoir été mégenré lors d’un événement de la course à la chefferie a mené à la démission de la présidente du parti, responsable de l’incident. Deux candidats ont été exclus de cette course : le Québécois Alex Tyrrell, pour des positions jugées trop pro-Russie, et l’Albertain Najib Jutt, qui a refusé de se soumettre au test obligatoire de français, le qualifiant de frein à la diversité. Le parti a fermé son bureau d’Ottawa. Et le vote à la chefferie n’a attiré que 8030 membres — un taux de participation de 36,5 %, contre 68 % en 2020. Elizabeth May a donc été réélue cheffe par 4666 membres, après avoir cédé les rênes il y a trois ans. « C’est un peu un déjà-vu, mais ce n’est pas la même chose », s’est-elle défendue, puisqu’elle sera co-cheffe avec le Québécois Jonathan Pedneault. Le parti doit cependant modifier sa constitution pour ce faire.

Plus de crises que de nouvelles lois

Guerre en Ukraine, ingérence chinoise, crise politique et humanitaire en Haïti, élections de mi-mandat aux États-Unis. L’actualité fédérale aura aussi été en partie monopolisée par divers dossiers internationaux cette année. Les défis nationaux n’ont pas pour autant manqué : chaos dans la livraison de passeports, délais pour les demandes d’immigration, hausse record de l’inflation, querelle sur les transferts en santé. Le Bloc québécois a même lancé un bref débat sur l’appartenance du Canada à la monarchie, qui a révélé que les libéraux et les néodémocrates sont eux-mêmes divisés. Résultat, le travail parlementaire s’est trouvé quelque peu éclipsé. Le gouvernement n’a déposé que neuf projets de loi cet automne — dont cinq dans les dix derniers jours de la session parlementaire — et seulement six autres ont été adoptés. Les propositions phares des libéraux — sur les langues officielles (C-13), les armes à feu (C-21) et la radiodiffusion (C-11) — ne sont toujours pas promulguées. Le C-18 sur les nouvelles en ligne a à peine eu le temps d’être envoyé au Sénat. Tous ces débats devront reprendre au retour, en janvier.

