Les Canadiens sont chanceux de vivre en paix, dit Trudeau

Le premier ministre Justin Trudeau demande aux Canadiens de se rappeler la chance qu’ils ont « de vivre dans un pays de paix ».

Dans son message annuel de Noël, il a souligné que le temps des Fêtes était une période de l’année où les choses ralentissaient. « Nous [sa famille et lui] profitons de cette période pour regarder les mêmes films de Noël, encore et encore – y compris la Guerre des tuques », a-t-il déclaré.

Dans le message en anglais, le film cité est… Die Hard.

M. Trudeau reconnaît que 2022 a été difficile et que, pour bien des gens, les Fêtes actuelles « ne seront pas faciles non plus. »

2022 devait marquer un plus grand nombre à la normalité pour des millions de Canadiens à la suite de la levée des mesures de restriction mises en place pour lutter contre la COVID-19. Las ! Dans plusieurs endroits au pays, ce retour aux fêtes normales a été compromis par des conditions hivernales extrêmement difficiles.

« Le Canada est un pays où les familles peuvent vivre leur foi librement et être fières des communautés qu’elles représentent. Au cours de la nouvelle année, restons solidaires afin de bâtir un avenir meilleur pour tous les Canadiens », a-t-il déclaré.

M. Trudeau a aussi dit que ce Noël, ses pensées accompagnaient les membres des Forces armées canadiennes et les professionnels de la santé qui continuaient de travailler pendant le temps des Fêtes. « Je pense aux Canadiens qui redoublent d’efforts pour rendre notre pays plus fort. »