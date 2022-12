Le conservateur Richard Martel exhorté à s’excuser de propos sur des réfugiés

Le député conservateur Richard Martel s’est attiré mardi de vives critiques d’élus bloquiste et néodémocrate, qui jugent qu’il devrait s’excuser d’avoir refusé d’aider des ressortissants salvadoriens installés dans sa circonscription et, surtout, d’avoir défini ces derniers comme étant des « réfugiés illégaux ».

Le bloquiste Mario Simard reproche à M. Martel ses propos, rapportés par Radio-Canada, qui se veulent une explication du fait qu’il n’a pas offert son soutien à ces nouveaux arrivants — alors qu’ils étaient menacés d’expulsion — puisqu’ils sont arrivés au pays irrégulièrement, en traversant le chemin Roxham, en Montérégie.

« Il y a des gens qui ont fait des demandes qui sont inhabituelles, mais ça n’existe pas un réfugié illégal. […] Je pense que Richard [Martel] devrait s’excuser, […] parce que ce qu’il a dit sans connaître le dossier et sans connaître tout ce que supposent les différents statuts peut avoir des conséquences négatives sur ces gens-là », a dit M. Simard en entrevue avec La Presse canadienne.

Ce dernier a raconté avoir fait, avec succès, des représentations auprès du ministre de l’Immigration, Sean Fraser, pour qu’il intervienne afin d’empêcher l’expulsion des ressortissants salvadoriens. Il a souligné avoir pu compter sur la collaboration du gouvernement libéral de Justin Trudeau dans ce cas spécifique.

« Pas une manière de traiter les gens »

Le chef adjoint du Nouveau Parti démocratique (NPD), Alexandre Boulerice, estime que les propos et agissements de M. Martel sont « dégoûtants ».

« Franchement, je trouve que c’est une façon assez inhumaine de traiter les gens », a-t-il soutenu en entrevue.

En plus de réclamer des excuses de la part du député conservateur, M. Boulerice voudrait que son chef de parti, Pierre Poilievre, donne « des directives, des instructions très claires qu’il n’accepte pas ce genre de discours-là ».

« S’il est honnête avec le fait qu’il veut être ouvert aux immigrants et à l’immigration, eh bien qu’il donne un mot d’ordre précis à l’ensemble de son caucus que ce n’est pas une manière de traiter les gens », a lancé celui qui est aussi député de la circonscription montréalaise de Rosemont — La Petite-Patrie.

Un porte-parole conservateur n’avait pas donné suite, au moment où ces lignes étaient écrites, à une demande de commentaire du bureau de M. Poilievre. Des demandes d’entrevue de La Presse canadienne auprès de M. Martel ainsi qu’auprès de Pierre Paul-Hus, lieutenant politique du Québec pour l’opposition officielle, avaient aussi été laissées sans réponse.

Néanmoins, une déclaration écrite de M. Paul-Hus a été fournie. « Nos députés aident les gens de tous horizons et soutiennent les Canadiens qui sont laissés-pour-compte par le gouvernement Trudeau tout en défendant un système d’immigration juste et compatissant », assure-t-il.

L’élu conservateur en a profité pour critiquer le gouvernement libéral de Justin Trudeau dans le dossier de l’immigration.

« Le Parti conservateur soutient que le Canada est un pays ouvert, inclusif et diversifié, mais aussi un pays qui protège ses frontières, respecte la primauté du droit et favorise la sécurité, a-t-il déclaré. Au lieu de créer un arriéré massif et des années de retards comme l’ont fait les libéraux, nous allons corriger la mauvaise gestion et nous assurer que le processus pour les immigrants réguliers est sans faille afin qu’ils puissent se joindre à nos communautés et enrichir notre pays. »