Vicky Eatrides dirigera le CRTC dès janvier

Le ministre canadien du Patrimoine Pablo Rodriguez coupe et tranche. Son bureau a fait fi de la tradition d’alternance et a nommé lundi matin Vicky Eatrides au poste de présidente du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada (CRTC). L’avocate de formation était depuis 2019 sous-ministre adjointe de l’Innovation, Science et Développement économique.

Vicky Eatrides remplacera officiellement à partir du 3 janvier prochain le controversé président sortant Ian Scott, dont le mandat de cinq ans a pris fin plus tôt cet automne. En nommant une femme comme première dirigeante du CRTC, le gouvernement Trudeau met fin à une tradition d’alternance anglophone-francophone à la tête de l’organisme fédéral. Ce geste prolonge l’affaiblissement de la présence francophone dans des rôles de direction au sein de la fonction publique fédérale.

Ottawa avait déjà laissé entendre que cette tradition risquait d’être remplacée par la volonté du gouvernement de prioriser une plus grande inclusion au sein de l’appareil fédéral.

Le ministre Rodriguez se félicite d’avoir trouvé en Mme Eatrides une personne d’expérience « à la fois dans le public et le privé, qui apporte à la tête du CRTC une expertise en matière de concurrence et de réglementation, en numérique et en économie ».

L’avocate qui a fait ses premières armes au sein du cabinet Stikeman Elliott dès l’an 2000 a notamment passé une douzaine d’années dans des rôles décisionnels au sein du Bureau de la concurrence. Elle a notamment supervisé le respect de la Loi sur la concurrence dans les secteurs des télécommunications, de la télédiffusion et des plateformes numériques.

Le ministère du Patrimoine a procédé dans la foulée à deux autres nominations. Alicia Barin a vu son poste de vice-présidente intérimaire être officialisé pour de bon. Adam Scott, qui supervise les décisions liées aux spectres dans le sans-fil du ministère de l’Innovation, Science et Développement économique, a aussi été nommé vice-président.

Plus de détails suivront.