Le député fédéral Jim Carr est décédé après une longue maladie

Le député libéral fédéral de Winnipeg–Centre-Sud et ancien ministre Jim Carr est décédé à l’âge de 71 ans.

Son collègue Kevin Lamoureux a demandé un moment de silence à la Chambre des communes, lundi, avant la période des questions. Les partis ont alors convenu de suspendre les travaux pour le reste de la journée.

Jim Carr représentait la circonscription de Winnipeg–Centre-Sud pour les libéraux depuis 2015, et a été ministre des Ressources naturelles, puis ministre de la Diversification du commerce international entre 2015 et 2019.

En 2019, au lendemain de sa réélection en tant que député, il a été diagnostiqué avec le myélome multiple, un cancer du sang, et il a subi une greffe de cellules souches en 2020.

« Au cours des trois dernières années, il a combattu ces maladies avec bravoure et courage avec le soutien incroyable de son personnel, de ses collègues et de ses proches », a déclaré la famille de M. Carr dans un communiqué.

« En tant qu’élu dévoué, chef d’entreprise et leader communautaire au Manitoba pendant plus de 30 ans, Jim était aimé et respecté par tant de gens et nous savons qu’il nous manquera profondément. »

Les hommages ont afflué peu après l’annonce de sa mort.

« En tant que député voisin, je sais à quel point Jim était dévoué à servir ses électeurs », a dit sur Twitter Leah Gazan, députée néodémocrate de Winnipeg-Centre.

« Une vie consacrée à la fonction publique et à faire une différence. Jim nous manquera beaucoup », a déclaré Nate Erskine-Smith, un député libéral de la région de Toronto.