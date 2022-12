Québec devant la Cour suprême contre la loi fédérale sur les DPJ autochtones

Le Québec a demandé mercredi à la Cour suprême de rejeter le « fédéralisme de supervision » lors de sa contestation de la loi fédérale sur les services à l’enfance autochtones.

« On a jamais prétendu que le fédéral ne pouvait pas agir pour les enfants autochtones, mais il est question de savoir jusqu’où », a fait valoir l’avocat du gouvernement québécois, Me Samuel Chayer, devant les neuf juges du plus haut tribunal du pays.

La dernière manche du long bras de fer juridique qui oppose Québec à Ottawa, ainsi que plusieurs organisations autochtones, a été lancée mercredi. Au coeur du conflit se trouve le projet de loi fédéral en vigueur depuis 2020 qui vise à faciliter aux Premières Nations, Métis et Inuits la création de leur propre version de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ).

Le gouvernement québécois s’est toujours dit « d’accord avec le principe » du projet fédéral d’adapter les services à l’enfance à la culture des enfants autochtones. Il croit toutefois qu’Ottawa devrait modifier la constitution canadienne s’il souhaite conférer de tels pouvoirs « étatiques » aux organisations autochtones.

« Ce n’est pas parce qu’on a le pouvoir de faire certaines lois sur un sujet qu’on peut adopter des lois qui viennent modifier la constitution, l’architecture constitutionnelle », a fait valoir Me Chayer.

La Cour d’appel du Québec a rejeté ces arguments en février dernier. Elle a confirmé la validité du cadre juridique proposé pour créer des DPJ autochtones, mais en a invalidé deux de ses articles, ce qui a pour effet de forcer les communautés à faire « des efforts raisonnables » pour négocier au moins un an avec la province avant d’obtenir ce pouvoir.

Fédéralisme de supervision

Les compétences des deux ordres de gouvernement se chevauchent dans cette affaire. Les services à l’enfance, comme les DPJ, sont de compétence provinciale ; le fédéral se voit confier l’autorité sur les Premières nations, nommées « [l] es Indiens » dans les textes constitutionnels.

Québec reproche à la Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, autrefois connus sous le nom C-92, d’imposer « des normes nationales minimales ». Bref, lui dicter comment rendre ses services.

« C’est du fédéralisme de supervision : le fédéral supervise l’exercice de la province dans sa propre compétence », a dénoncé Me Chayer.

Québec a élaboré son propre chemin vers des DPJ autochtones, auquel la plupart des communautés ont préféré la voie fédérale. La province croit ainsi que ce projet d’Ottawa « risquerait de miner les efforts des provinces en matière de réconciliation avec les autochtones. »

Ensuite, le gouvernement québécois croit qu’Ottawa ne peut pas unilatéralement donner aux « corps dirigeants autochtones » le droit de passer des lois, de les administrer et de gérer le système de justice. « La Loi crée un troisième ordre de gouvernement dont les compétences n’ont pas de limite territoriale », plaide le mémoire québécois.

Droit inhérent

La Cour suprême a examiné sous toutes ses coutures l’article 18 (1) de C-92, rédigé sous forme de simple affirmation de l’existence d’un « droit inhérent à l’autonomie gouvernementale » des peuples autochtones en matière familiale. Le gouvernement s’est basé sur ce concept, qui réfère à l’article 35 de la constitution canadienne, pour affirmer que sa nouvelle loi ne nécessite en fait aucune modification constitutionnelle.

« Un droit inhérent est un droit qui n’est pas délégué par le fédéral ou la province, explique Nadir André, avocat spécialisé en droit autochtone et associé au cabinet BLG. Le gouvernement fédéral a une nouvelle technique : on se sert du Parlement pour affirmer l’existence de ce droit inhérent. »

Selon lui, le jugement dans cette affaire risque d’être « assez significatif » en précisant cet aspect légal. Les nations qui voulaient revendiquer un tel droit inhérent devaient auparavant prouver devant les tribunaux qu’ils exerçaient le pouvoir revendiqué avant le premier contact avec les Européens.

Des organisations autochtones ont aussi pris la parole devant la Cour suprême mercredi, toutes pour appuyer les arguments du gouvernement canadien. Elles ont notamment fait valoir que C-92 était essentiel pour le projet national de réconciliation au Canada.

La juge Michelle O’Bonsawin, nouvellement nommée à la Cour suprême et elle-même Abénaquise mais ayant grandi hors réserve en Ontario, a posé quelques questions concernant la définition retenue pour les Premiers peuples : est-ce simplement lié à l’identité et la culture autochtone ?

Les audiences à la Cour suprême se poursuivront jeudi.