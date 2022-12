L’Ontario écoute peu sa commissaire aux services en français

Le gouvernement de l’Ontario n’a suivi que deux des neuf recommandations émises par sa commissaire aux services en français depuis l’entrée en fonction de cette dernière en 2020.

Publié mercredi, le plus récent rapport annuel de Kelly Burke dresse notamment le bilan de ces deux années et de son enquête spéciale sur les compressions à l’Université Laurentienne de Sudbury.

Certains des manquements relevés par Mme Burke l’ont été une première fois il y a presque trois ans. On note entre autres dans le rapport de la commissaire que le ministère des Affaires francophones manque de rigueur dans la mise à jour et la rédaction du règlement de désignation de la Loi sur les services en français (LSF). Ce règlement liste l’ensemble des organismes ontariens qui ont volontairement obtenu une désignation et qui doivent ainsi offrir des services en français à leurs clients.

Dans son premier rapport, Kelly Burke indiquait que cette liste n’était pas à jour ; elle recommande maintenant au ministère de développer un plan d’ici septembre 2023 pour mettre à jour le règlement, ce qui n’a pas été fait depuis 1996. « Il faut faire le ménage », a-t-elle affirmé en conférence de presse mercredi matin. Elle note par exemple que certains organismes sur la liste n’existent plus ou ont été fusionnés à d’autres. « Tous les règlements connexes à la LSF devraient être [mis] à jour », a enchaîné la commissaire aux services en français.

Kelly Burke craint que le manque de clarté actuel mette en péril les services offerts aux Franco-Ontariens. Une telle situation est d’ailleurs survenue à l’Université Laurentienne qui, selon la commissaire, a enfreint la Loi sur les services en français en éliminant tous les programmes menant à deux diplômes pourtant protégés. « Le ministère des Affaires francophones et les autres ministères concernés ont entamé l’examen systématique de cette liste pour la mettre à jour de façon progressive », affirme Marilissa Gosselin, porte-parole de la ministre des Affaires francophones, Caroline Mulroney.

Des plans jamais produits

En 2020, la commissaire Burke recommandait aux sous-ministres ontariens de présenter au Conseil exécutif comment ils comptaient mettre en œuvre la LSF et s’assurer de la qualité des services offerts dans la langue de Molière au sein de leurs ministères respectifs. Elle proposait aussi que ces plans fassent partie d’un rapport annuel rendu par la ministre des Affaires francophones à l’Assemblée législative.

Toutefois, le premier rapport du genre, déposé en avril 2022, « ne contenait pas d’information quant aux plans de service des ministères », lit-on dans le portrait dressé mercredi par Kelly Burke. Ces plans — qui représentent le « nerf de la guerre », selon elle — n’auraient pas été produits à temps par les ministres, à qui incombe désormais cette responsabilité. Les ministères pourraient évaluer l’efficacité de ce plan pluriannuel chaque année, dans le cadre du rapport de la ministre des Affaires francophone, pense Kelly Burke.

La commissaire dit par contre avoir l’oreille attentive du gouvernement, bien que ce dernier n’ait que très peu suivi ses recommandations. Le ministère des Affaires francophones a ainsi présenté mardi sa réglementation pour l’offre active, soit le principe d’offrir aux Franco-Ontariens des services dans leur langue sans qu’ils aient à le demander. La mesure a été enchâssée dans la LSF lors de sa modernisation en novembre 2021, et elle pourrait permettre au gouvernement de faire suite à certaines recommandations datant de 2019-2020, selon Kelly Burke.

Au total, le Bureau de la commissaire aux services en français de l’Ontario a traité 277 cas entre le 1er octobre 2021 et le 30 septembre 2022 ; il n’a toutefois pas été en mesure de dire s’il s’agissait de plaintes ou de demandes d’information. Il s’agit d’une diminution de 20 % par rapport à l’année précédente. « Nous continuons la mise en œuvre de la modernisation de la LSF pour assurer la prestation de service en français de qualité pour les générations à venir et ainsi assurer la vitalité de nos communautés francophones », affirme Marilissa Gosselin.

Ce reportage bénéficie du soutien de l’Initiative de journalisme local, financée par le gouvernement du Canada.