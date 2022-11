Ottawa dévoile sa stratégie indo-pacifique

Le gouvernement fédéral a dévoilé aujourd’hui la très attendue stratégie du Canada pour l’Indo-Pacifique, qui prévoit d’abord un investissement de près de 2,3 milliards de dollars dans la région sur les cinq prochaines années. Le principe central de la stratégie consiste à « agir dans l’intérêt du Canada, tout en défendant nos valeurs », a annoncé d’emblée la ministre des Affaires étrangères, Mélanie Joly.

La feuille de route s’articule autour de cinq principaux objectifs, présentés par la ministre Joly, le ministre du Développement international, Harjit S. Sajjan, la ministre du Commerce international, Mary Ng, ainsi que le ministre de la Sécurité publique, Marco Mendicino, à Vancouver.

Le premier consiste à augmenter la présence militaire du Canada dans la région, ce qui se traduira par un investissement de 492,9 millions de dollars pour renforcer la présence navale du Canada dans l’Indo-Pacifique et accroître la participation des Forces armées canadiennes aux exercices militaires régionaux.

La Chine est « une puissance mondiale de plus en plus disruptive », qui « cherche activement à réinterpréter ces règles pour en tirer un plus grand avantage », selon le plan stratégique.

Une autre enveloppe de 47,3 millions de dollars sera destinée au lancement d’une nouvelle initiative interministérielle permettant de renforcer les capacités relatives à la cybersécurité.

« L’Indo-Pacifique est essentiel à la prospérité future du Canada, et notre arme secrète est notre peuple », selon Mme Ng. Cette région économique connaît la croissance la plus rapide au monde et représente 65 % de la population mondiale, peut-on lire dans le document de près de 30 pages. Elle abrite à elle seule six des 13 principaux partenaires commerciaux du Canada.

En ce sens, afin d’accroître les échanges commerciaux et les investissements, le Canada investira également 240,6 millions de dollars, dont 24,1 millions serviront à la création de la Porte commerciale canadienne en Asie du Sud-Est. Le gouvernement souhaite aussi établir le premier bureau agricole du Canada dans la région afin d’accroître et de diversifier les exportations agricoles et agroalimentaires vers l’Indo-Pacifique et multiplier les liens en matière de ressources naturelles avec les partenaires.

Un investissement de 100 millions de dollars servira quant à lui au financement de programmes de développement liés à la Politique d’aide internationale féministe, afin de soutenir le développement de la région. Des 261,7 millions de dollars qui seront versés pour renforcer les liens entre les Canadiens et les peuples de l’Indo-Pacifique, 74,6 millions viseront à renforcer la capacité de traitement des visas du Canada au sein du réseau centralisé canadien, ainsi qu’à New Delhi, Chandigarh, Islamabad et Manille.

À la liste des nombreux investissements auxquels le gouvernement fédéral s’est engagé dimanche s’ajoutent 913,3 millions de dollars dans la lutte contre les changements climatiques, ainsi que 143,3 millions de dollars pour renforcer la présence diplomatique canadienne en Indo-Pacifique. Un nouveau bureau de la Fondation Asie Pacifique du Canada sera notamment ouvert dans la région.

Si la Chine est par ailleurs « indissociable » de la stratégie indo-pacifique plus large, selon le gouvernement Trudeau, « l’importance stratégique, économique et démographique croissante de l’Inde dans l’Indo-Pacifique en fait un partenaire essentiel dans la poursuite des objectifs du Canada », lit-on également dans le plan.

Plus de détails suivront.