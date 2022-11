Trudeau promet de «faire des efforts» en témoignant en français

En réponse à l’absence de français de plus en plus critiquée, à la commission d’enquête sur l’état d’urgence, Justin Trudeau promet de s’efforcer de s’exprimer dans la langue de Molière lors de son témoignage attendu vendredi. Bien que le premier ministre regrette que les délibérations se soient presque entièrement déroulées en anglais, il s’est abstenu de critiquer ses ministres qui n’ont eux-mêmes prononcé que peu ou pas du tout de mots en français. Une vingtaine de phrases, au total, sur plus de 22 heures d’audiences.

« Je trouve qu’il est dommage qu’il n’y ait pas eu assez de français pendant la commission », a consenti Justin Trudeau à son arrivée aux Communes, jeudi. « Évidemment, je vais essayer de l’utiliser autant que possible pour que tout le monde puisse me comprendre dans les deux langues officielles », a-t-il ajouté, en notant que la traduction simultanée est offerte pour les travaux.

Or, ce service n’aura pas beaucoup servi à traduire du français à l’anglais. Car en six semaines, une poignée des dizaines de témoins s’est exprimée en français. Le dirigeant du groupe contestataire les « Farfadaa », Steeve Charland. Et deux des sept ministres de Justin Trudeau qui ont défilé devant la commission cette semaine.

« S’il n’y a pas eu beaucoup de questions en français, des fois il est difficile de répondre en français aussi », a fait valoir le premier ministre Trudeau pour défendre ses ministres.

20 phrases en français

Du lot, seuls la ministre de la Défense, Anita Anand, et le ministre des Affaires intergouvernementales, l’Acadien Dominic LeBlanc, se sont exprimés un peu en français.

La première a prononcé cinq phrases, en près d’une heure et demie, tandis que le second en a prononcé 15 au fil de son témoignage d’une durée de cinq heures, lorsqu’il discutait de la situation au Québec pendant la crise de l’hiver dernier. M. LeBlanc a également remercié le juge Paul Rouleau en soirée et lui a lancé, à la blague, qu’il irait fumer des cigares avec son collègue Marco Mendicino qui venait lui aussi de défiler devant le juge franco-ontarien.

Le ministre Mendicino, responsable de la Sécurité publique, n’a offert qu’un « Merci » pour conclure son témoignage de 6 h 30, lui qui s’exprime pourtant très bien en français. Le ministre de la Justice et député montréalais, David Lametti, n’a lui aussi articulé qu’un « merci, bonne chance » après trois heures à la barre des témoins.

La vice-première ministre et ministre des Finances, Chrystia Freeland, n’a pas parlé français malgré ses quelque cinq heures de témoignages jeudi.

Les ministres Bill Blair et Omar Alghabra, responsables de la Protection civile et des Transports respectivement, ne parlent pas français et ont donc témoigné uniquement en anglais.

Lundi, le directeur du Service canadien de renseignement de sécurité (SCRS), David Vigneault, et deux autres hautes dirigeantes du SCRS, Michelle Tessier et Marie-Hélène Chayer, ont tous témoigné exclusivement en anglais pendant 4 h 30.

Des moqueries et des décisions unilingues

Au tout début des audiences, un conseiller municipal du quartier francophone de Vanier à Ottawa, Mathieu Fleury, s’était fait rabrouer par l’avocat d’organisateurs du « convoi de la liberté ». M. Fleury a demandé qu’une question précise de définition du terme micro-agression lui soit posée en français. L’avocat avait répondu « Je m’appelle Brendan Miller » et s’était moqué du manque de compréhension du conseiller municipal, qui avait passé cinq heures à témoigner dans sa langue seconde en anglais.

La commission a en outre remis deux décisions en anglais seulement, cette semaine, sur la comparution de témoins et l’accès à des documents non caviardés du gouvernement qui étaient réclamés par les organisateurs du « convoi ». La traduction française de ces deux décisions a été rendue publique 24 heures et 48 heures après la version anglaise.

Les avocats des différentes parties mènent leurs interrogatoires presque entièrement en anglais. Le français prononcé se résume souvent aux courtes phrases protocolaires de la registraire, qui annonce dans les deux langues officielles au gré des pauses que « la commission est levée » ou que « la commission reprend ».

La commission Rouleau terminera ses audiences publiques ce vendredi, avec le témoignage du premier ministre Trudeau. L’enquête publique a pour mandat de déterminer s’il était justifié pour le gouvernement fédéral d’invoquer en février dernier la Loi sur les mesures d’urgence, pour répondre à des barrages frontaliers et à l’occupation du centre-ville d’Ottawa qui s’étirait alors depuis trois semaines.